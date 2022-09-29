Игравшего на дороге 2-летнего ребенка задавил автомобиль в Талдыкоргане

Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

ДТП с участием малолетнего ребенка произошло днем 28 сентября по улице Сенгирбаева в Талдыкоргане.

Предварительно установлено, что мальчик играл на проезжей части у своего дома и оказался под колесами Toyota Cresta, за рулем которой находился 38-летний мужчина.

К сожалению, ребенок в ДТП погиб.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Полиция региона выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.