Происшествия
Игравшего на дороге 2-летнего ребенка задавил автомобиль в Талдыкоргане
Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.
ДТП с участием малолетнего ребенка произошло днем 28 сентября по улице Сенгирбаева в Талдыкоргане.
Предварительно установлено, что мальчик играл на проезжей части у своего дома и оказался под колесами Toyota Cresta, за рулем которой находился 38-летний мужчина.
К сожалению, ребенок в ДТП погиб.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
Полиция региона выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.