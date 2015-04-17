Игроки "Барыса" не получали зарплату с начала года – СМИ
Айнур Курамысова
Хоккеисты столичного клуба "Барыс" не получают зарплату 4 месяца, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По словам главы профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрея Коваленко, в случае непогашения долгов к маю перед руководством лиги будет поставлен вопрос о неучастии команды в чемпионате в будущем сезоне.
Коваленко отметил, что на дважды направленные в клуб письма ответа не последовало. Глава профсоюза связывает это со сменой руководства команды и подготовкой к чемпионату мира.
Как рассказал изданию "Р-Спорт" глава Президентского профессионального спортивного клуба (ППСК) "Астана", куда входит "Барыс", Владимир Смирнов, хоккейный клуб действительно имеет финансовые проблемы, но они временны, и команда останется в КХЛ.
"На сегодня ситуация действительно очень сложная в связи с финансовым кризисом. И многие спортивные клубы пока не получают того финансирования, которое было запланировано. Дело в том, что его просто не утвердили. Как только утвердят, все получат то, что им положено. Но спортсмены в курсе дел, как и административный состав. Положение дел контролируется и нашим источником финансирования в лице "Самрук-Қазына". Но ситуация сложная, и нам надо выходить из нее с минимальными потерями", – пояснил он.
"Вопрос об участии "Барыса" в КХЛ абсолютно не стоит, – продолжил Смирнов. – Это всего лишь временная задержка, которая рано или поздно решится. Бюджеты у многих спортивных клубов не утверждены, потому что мы не знаем источники финансирования и их количество. В течение недели – двух вопрос должен решиться, сейчас он рассматривается Правительством, и со дня на день мы ожидаем положительного решения".