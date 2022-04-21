​​​​​​​Именем святого праздника

Остановить военные действия в Украине и соблюдать режим тишины хотя бы несколько дней перед праздником Пасхи призвал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

МИЛЛИОНЫ ПОСТрАДАВШИХ

«Гуманитарная ситуация ужасает», – так Генсек Организации Объединенных Наций охарактеризовал обстановку в Украине, где уже почти два месяца идут военные действия.

– У людей нет пищи, воды и медикаментов. Свыше 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Из них более трети приходится на Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Это число может вырасти до 15,7 миллиона, то есть до 40% всех жителей Украи­ны, которые остались в стране, – подчеркнул Антониу Гутерриш.

За восемь недель вооруженного конфликта Украину покинули 5 млн человек. Такие данные привела 20 апреля заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Келли Клементс, выступая перед членами Совета Безопасности ООН по видеосвязи из Венгрии. Еще более 7 млн человек вынуждены были оставить свои дома и эвакуироваться в другие города страны.

Оставшиеся без крова и вынуж­денные уехать в незнакомые мес­та, – это дети, женщины и пожилые люди. Как правило, они нуждаются в комфортных условиях проживания, медикаментах, специальных медицинских и образовательных услугах, чаще всего не могут себя защитить от действий криминальных элементов.

Они могут рассчитывать только на поддержку людей в соседних странах, и в этом, по словам Келли Клементс, жители европейских стран проявляют беспрецедентную солидарность.

Келли Клементс рассказала, как на жилых и офисных зданиях, в окнах и на балконах, даже на уличных фонарях жители европейских стран размещают плакаты со словами поддержки. Местные власти и граждане предоставляют беженцам продукты, медикаменты, транспорт и жилье. Границы соседних с Украиной стран остаются открытыми.

На этом фоне особенно болезненно выглядят факты ксенофобии и дискриминации беженцев не только из Украины, но и из других стран. Такие случаи на заседании Совбеза ООН отметил генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино.

– Дискриминация по признаку расы, национальности, гражданства или миграционного статуса недопустима. Я призываю все государства обеспечить предоставление защиты и оказание немедленной помощи беженцам на равноправной основе. МОМ продолжит следить за ситуацией, – заявил он.

Эксперты ООН выделили еще один тренд миграционных процессов вокруг Украины – беженцы начали возвращаться в свои родные места. В Польше 19 апреля впервые с начала военных действий на украинской территории зарегистрировано больше людей, направившихся через границу в Украину, чем въехавших оттуда. Данные о числе возвратившихся разнятся: УВКБ сообщает о 650 тыс. человек, а гуманитарные учреждения ООН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины – о 870 тыс. вернувшихся беженцев.

Этот процесс нельзя назвать положительным и вселяющим оптимизм, считают эксперты, поскольку женщины, дети и пожилые люди приезжают в города, где здания повреждены, инфраструктура разрушена, не завершено разминирование территорий. Поэтому для международных гуманитарных организаций на первый план выходят меры по реконструкции разрушенных строений и предоставлению безопасного жилья, срочному оказанию помощи возвращающимся переселенцам.

ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ КОНФЛИКТА

Во имя святой Пасхи остановить хотя бы на время военные действия в Украине призвал Генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерриш провел пресс-конференцию 19 апреля, стоя на фоне бронзовой скульптуры револьвера с закрученным в узел дулом – памятника «Нет насилию» на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

– Через пять дней украинцы и россияне будут отмечать Пасху, этот праздник объединяет православных, – сказал Генеральный секретарь ООН. – Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели – с Великого четверга и до Пасхального воскресенья, 24 апреля.

Во время дней перемирия, считает Антониу Гутерриш, должны работать гуманитарные коридоры для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы военных действий. Также гуманитарная пауза позволит доставить жизненно важную помощь в населенные пункты, которые пострадали более всего, в частности, в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Организация Объединенных Наций готова направить в эти регионы свои автоколонны с гуманитарной помощью. ООН, по словам Генсека, уже представила Украине и России детальные планы будущей гуманитарной операции.

– Четырехдневный пасхальный период перемирия должен стать объединяющим моментом, когда мы сможем сплотиться ради спасения жизней, продвижения диа­лога и прекращения страданий в Украине, – заявил глава ООН.

В свою очередь заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в минувший понедельник детально рассказал об усилиях ООН по достижению гуманитарного перемирия в Украине.

В начале апреля он побывал в Москве, где обсудил с представителями властей, как добиться гуманитарной паузы и обеспечить безопасную доставку помощи нуждающимся и эвакуацию людей.

Побывал заместитель Генсека ООН и в столице Украины. Причем сразу же после его поездки в Киеве было вновь открыто представительство Организации.

– Очевидно, что мы пока не добились согласия на гуманитарное перемирие. С российской стороной я очень детально обсуждал этот вопрос, и они обещали, что в дальнейшем еще обсудят со мной детали предложений, – зая­вил заместитель Генерального секретаря ООН.

Он объявил, что вновь на этой неделе посетит Турцию. Также Мартин Гриффитс предложил России и Украине под эгидой ООН провести виртуальную или офлайн-встречу для дальнейшего обсуждения гуманитарных вопросов.

СТОЛКНОВЕНИЯ В СЕТИ

В Казахстане реакция на конф­ликт в Украине вылилась в столк­новения «диванных» политологов, историков и прочих экспертов во всех областях науки и практики. Волны фейков, агрессивных комментариев, призывов и оскорб­лений прокатываются одна за другой по казахстанскому сегменту социальных сетей.

Этой волной зацепило даже посольство Казахстана в Украине. Дипломатов во главе с послом Дарханом Калетаевым «диванные» эксперты уже переселили из одного украинского города в другой.

В Telegram-каналах распространялась информация о том, что весь штат посольства из Львова вернулся в Киев. При этом якобы казахстанские дипломаты одними из первых вернулись в столицу Украины из эвакуации.

Как сообщил официальный представитель Министерства иност­ранных дел Казахстана Айбек Смадияров, эта информация не соответствует действительности.

– В марте посольство Казахстана в Украине временно передислоцировано в город Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в наши посольства в Польше и Молдове, – уточнил официальный представитель. – Посол Дархан Калетаев недавно находился в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников – военного атташе и дежурного коменданта.

По словам Айбека Смадиярова, пока о возвращении всего штата посольства Казахстана в столицу Украины речь не идет. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься министром иностранных дел РК по представлению посла. До этого момента дипломаты при необходимости будут ездить из Львова в Киев и обратно.

Пребывание дипломатов во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации казахстанских граждан и кандасов, решением вопросов обеспечения их безопасности.

Досталось от виртуальных «бойцов» и Министерству обороны. В ведомстве уже сбились со счета, сколько раз давали официальное опровержение фейков о направлении казахстанских военнослужащих, оружия и военной техники в Украину или в Россию. Очередное сообщение на эту тему вышло в прошлую пятницу после состояв­шегося 14 апреля очередного планового заседания Военного комитета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференц­связи. В Минобороны РК сообщили, что на заседании обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств – членов организации.

«В повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился», – в очередной раз ответили в министерстве на вопросы о том, обсуждалось ли направление казахстанских воен­ных в зону боевых действий в Украине.

Генеральная прокуратура РК неоднократно предупреждала об ответственности за провокации и враждебные высказывания в Сети. К казахстанцам обращался заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев, отмечая, что отдельные материалы в СМИ и социальных сетях, посвященные конфликту между Россией и Украи­ной, сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания нацио­нальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон.

«Некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Данные действия запрещены Конституцией РК, общепризнанными международными правовыми документами, участницей которых является наша страна», – указано в обращении заместителя Генерального прокурора.

Он призвал не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в целях обеспечения общественной безо­пасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации в Казахстане.

Помимо того, что за разжигание национальной розни и сепаратистские призывы в Казахстане наступает уголовная ответственность, здравомыслящим казахстанцам следует помнить: враждебность и язык ненависти никак не помогают мирному урегулированию ситуации в Украине. Агрессия и оскорбления никогда не изменили ни одну ситуацию к лучшему, не приводили и не приведут к цивилизованным разумным решениям.