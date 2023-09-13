Имущество на полмиллиарда тенге похитила у предприятия ОПГ в ВКО

Деятельность преступной группы, занимавшейся хищением, пресекли полицейские ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Преступная группа более двух лет похищала товарно-материальные ценности одного из предприятий области. Ущерб составил более 500 млн тенге.

В рамках досудебного расследования УБОП провело свыше 20 обысков, изъяты вещественные доказательства. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Основные подозреваемые – организатор и активные участники преступной группы – с санкции суда арестованы.