Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине

В мире
161
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Милей обещал сократить государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменить государственные субсидии, передает Kazpravda.kz

Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

В Аргентине в воскресенье состоится церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея, сообщает Интерфакс.

52-летний экономист Милей, баллотировавшийся от либертарианской партии "Свобода наступает", победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября.

Милей, которого в СМИ называют "мини-Трампом" и "экономистом с бензопилой", будет занимать этот пост до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей обещал, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу, и приступит к этому сразу после инаугурации.

В частности, изначально он обещал провести долларизацию экономики. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменит государственные субсидии. Аргентина в настоящее время переживает сложную экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.

Тем не менее, уже после победы на выборах, как отмечали латиноамериканские СМИ, Милей стал демонстрировать прагматизм и сообщил, что отказывается от наиболее спорных и резких предвыборных обещаний.

В том, что касается внешней политики Аргентины, Милей обещал поменять ее направление радикальным образом, в частности, это касается отношений с крупнейшими ее партнерами в торговле - Китаем и Бразилией.

Так, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву он называл "разгневанным коммунистом", а Китай резко критиковал и грозил разрывом отношений.

"Я не собираюсь содействовать отношениям с коммунистами", - говорил он в ходе предвыборной кампании.

После победы на выборах Милей продолжил говорить, что во внешней политике будет ориентироваться на США и другие страны "свободного мира". В то же время, он постарался менее резко, чем раньше, высказываться о бразильских и китайских лидерах.

Кроме того, Милей выступил против присоединения Аргентины к БРИКС. В конце ноября будущая глава МИД страны Диана Мондино заявила, что "Аргентина не вступит в БРИКС", поскольку не может внести взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС. Аргентину наряду с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ пригласили присоединиться к этому объединению с 1 января 2024 года.

После выборов ни Милей, ни его ближайшие соратники не делали заявлений, указывающих на решение отказаться от намерения не вступать в БРИКС.

#инаугурация #Аргентина #президентские выборы #Хавьер Милей

Популярное

Все
Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной квартире
На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию
Казахстан и ОАЭ намерены довести объём взаимной торговли до $1 млрд
О погоде на воскресенье рассказали синоптики
Фламинго задержались с отлётом в Мангистау
Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке
Кипр откроет посольство в Астане в 2024 году
Минсельхоз усовершенствовал механизм субсидирования ставок вознаграждения
Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт
Несколько микрорайонов Актау остались без тепла
Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в Атырау
Врачи спасли беременную и ее плод после страшного ДТП
Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине
Близкие по духу и системе ценностей
В английской Премьер-лиге сменился лидер
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Кукуруза может стать «свинцовой»
Производство сахара в РК упало почти на треть
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Зима вступила в свои права в Казахстане
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

Читайте также

Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили в…
“Барби” попала в шорт-лист “Оскара” за лучшие визуальные эф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]