Индустриальный торгово-логистический комплекс создадут на границе Казахстана и Кыргызстана

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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил и.о министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, Казахстан и Кыргызстан имеют значительный потенциал для создания кооперационных проектов по производству переработанной продукции - производство молока, мяса, ягодно-овощной, текстильной и пара-фармацевтической продукции и т. д.

«По итогам визита президента Кыргызской Республики и 6-го заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики в апреле 2024 года главы двух государств договорились увеличить товарооборот до 3 млрд долларов до 2030 года, в том числе за счет создания и функционирования Индустриального торгово-логистического комплекса на приграничной территории наших стран. Комплекс будет размещен вблизи пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» и будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров, а также транспортно-логистической инфраструктуры», - пояснил и.о министра.

Он отметил, что размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой.

«В рамках образования комплекса будут созданы условия для реализации кооперационных проектов, таких как производство молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции. Также создание комплекса направлено на развитие торгово-логистической инфраструктуры с Кыргызской Республикой», - сказал Торебаев.

Он напомнил, что «Кордай» является основным пунктом пропуска на казахстанско-кыргызской границе, который на сегодня перегружен, а запуск комплекса позволит значительно его разгрузить.

Реализация комплекса будет полностью осуществляться за счет внебюджетных средств. По предварительным оценкам, необходимые вложения в комплекс составят порядка 30 млрд тенге. Условия и точная сумма инвестирования будут определены инвестиционными соглашениями.

В соответствии с документом, казахстанская и кыргызская части Индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) находятся за пределами пограничной полосы. Постановлением правительства от 16 апреля 2014 года № 356 «Об установлении пределов пограничной полосы, карантинной полосы и пограничной зоны и утверждении перечня приграничных территорий, входящих в пограничную зону, где исключаются или приостанавливаются действия отдельных режимных ограничений» устанавливается предел пограничной полосы, примыкающей к государственной границе с Кыргызской Республикой – шириной 100 метров.

На сегодня по согласованию с уполномоченными органами, в том числе органами национальной безопасности, выделен земельный участок общей площадью 36 га.