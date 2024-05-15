Индустриальный торгово-логистический комплекс создадут на границе Казахстана и Кыргызстана

Международное сотрудничество, Мажилис
67
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Предполагается, что запуск комплекса позволит значительно разгрузить перегруженный пункт пропуска «Кордай»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил и.о министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, Казахстан и Кыргызстан имеют значительный потенциал для создания кооперационных проектов по производству переработанной продукции - производство молока, мяса, ягодно-овощной, текстильной и пара-фармацевтической продукции и т. д.

«По итогам визита президента Кыргызской Республики и 6-го заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики в апреле 2024 года главы двух государств договорились увеличить товарооборот до 3 млрд долларов до 2030 года, в том числе за счет создания и функционирования Индустриального торгово-логистического комплекса на приграничной территории наших стран. Комплекс будет размещен вблизи пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» и будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров, а также транспортно-логистической инфраструктуры», - пояснил и.о министра.

Он отметил, что размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой.

«В рамках образования комплекса будут созданы условия для реализации кооперационных проектов, таких как производство молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции. Также создание комплекса направлено на развитие торгово-логистической инфраструктуры с Кыргызской Республикой», - сказал Торебаев.

Он напомнил, что «Кордай» является основным пунктом пропуска на казахстанско-кыргызской границе, который на сегодня перегружен, а запуск комплекса позволит значительно его разгрузить.

Реализация комплекса будет полностью осуществляться за счет внебюджетных средств. По предварительным оценкам, необходимые вложения в комплекс составят порядка 30 млрд тенге. Условия и точная сумма инвестирования будут определены инвестиционными соглашениями.

В соответствии с документом, казахстанская и кыргызская части Индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) находятся за пределами пограничной полосы. Постановлением правительства от 16 апреля 2014 года № 356 «Об установлении пределов пограничной полосы, карантинной полосы и пограничной зоны и утверждении перечня приграничных территорий, входящих в пограничную зону, где исключаются или приостанавливаются действия отдельных режимных ограничений» устанавливается предел пограничной полосы, примыкающей к государственной границе с Кыргызской Республикой – шириной 100 метров.

На сегодня по согласованию с уполномоченными органами, в том числе органами национальной безопасности, выделен земельный участок общей площадью 36 га.

#мажилис #казахстан #соглашение #граница #Кыргызстан #комплекс #ИТЛК

Популярное

Все
Героями стали в двадцать лет
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Ни проехать, ни пройти
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
После войны к мирной жизни возвращаться было непросто
Продолжится ли партнерство?
Будущее – за казахским языком
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Щедрость спонсоров ускоряет новоселье
Саранча готовится к атаке
У нас бывает очень жарко!
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
Когда коллеги еще и братья
Энергетика стала семейным делом
Первому министру обороны посвящается
В ЖК «Асыл Арман» выступают против строительства очередной многоэтажки
Мебель, «заряжающая» позитивом
Экономика нуждается в современной системе научного обеспечения аграрной отрасли
Пусть всегда сбываются мечты!
Производство мяса снизилось, но не фатально
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Никто не забыт
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Казахстан занял первое место на молодежном чемпионате Азии по боксу
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
В Японии впервые в мире протестировали связь 6G
Дияс одержала первую за 2 года победу на турнире в Японии
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Новый закон о госзакупках принял Мажилис
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
Казахстан передал Таджикистану 100 квот на обучение IT-спец…
Зампремьера Госсовета КНР посетит Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]