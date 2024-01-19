Информационный киоск для туристов открыли в аэропорту Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев для туристов запустили информационный киоск, который на трех языках готов помочь гостям столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Так, туристы смогут получить информационную помощь по списку достопримечательностей, консультацию по транспорту, проживанию досугу, шоппингу, карту города и прочие запросы на трех языках: казахском, русском и английском. При этом, услуги оказываются бесплатно.

«Киоск работает круглосуточно для всех посетителей аэропорта. Мы самостоятельно составляем туры с учетом пожеланий и возможностей туристов. Предлагаем удобное приложение-аудиогид и полезные контакты», - рассказывает консультант инфо-киоска Жанболат Махамбетов.

Впервые прибывшим в столицу Казахстана туристам предлагается посетить три основные локации: монумент Байтерек, Национальный музей РК и музей энергии будущего Nur Alem. А чтобы ознакомиться с историей города, по рекомендации консультантов путешественников отправляют на правый берег Астаны.

В настоящее время в городе уже успешно функционируют два таких киоска: в терминале 1 аэропорта и в рядом с монументом «Байтерек». В киосках не только предоставляют информацию, но и осуществляют мониторинг обращений, поддерживают актуальную базу данных о столичных туристах. К примеру, в 2023 году более 10 тысяч обращений обработали в данных киосках, отметил акимат.