Информацию об "убийстве" посетителя кафе в Сатпаеве прокомментировали в полиции

Слухи об убийстве посетителя в кафе в городе Сатпаеве оказались ложными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Полиция ответила автору видео, которое распространяется в соцсетях, об инциденте в одном из кафе Сатпаева. В частности, женщина за кадром возмущается якобы бездействием полиции. Она утверждает, что в «туалете кафе – месиво, парня убили, а полиция просто приехала, просто посмотрела и уехала».

В полиции пояснили, что информация о якобы гибели посетителя кафе из-за драки не соответствует действительности, а видео снято после проведения необходимых мероприятий по фиксации правонарушения.

Как оказалось, 26 декабря в 01:39 в кафе Love Sushi между двумя посетителями разгорелся конфликт.

Полицейские пресекли хулиганов, скорая оказала им помощь, в госпитализации они не нуждались.

Стражи порядка составили административный протокол в отношении обоих драчунов по части 1 статьи «Мелкое хулиганство», материал направили в суд.

«Просим не доверять недостоверным слухам и вымыслам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 274 и за распространение заведомо ложных сведений (клевета) грозит административная ответственность по статье 73-3», – предупредили в полиции.