Транспорт
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД

Ставки ввозных таможенных пошлин на автомобили не увеличивались. Об этом заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы увеличились ставки таможенных пошлин при "растаможке" автомобилей, ввезенных на территорию Республики Казахстан. Комитет государственных доходов Минфина РК официально опровергает эту информацию", - говорится в сообщении ведомства.

Необходимо учесть, что ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразийской экономической комиссией (Решение Совета ЕЭК № 80 от 14 сентября 2021 года) и данные ставки являются обязательными для Республики Казахстан.

Ставки пошлин на легковые автомобили в 2022 году остались неизменными. Напротив, Решением Совета Евразийского экономического союза № 39 от 17 марта 2022 года была предоставлена льгота по освобождению от 15% ставки пошлины на электромобили в случае предоставления соответствующих документов, определяемых Министерством индустрии и
инфраструктурного развития РК.

Решением № 46 от 5 апреля 2022 года на отдельные категории "чувствительных" товаров, таких как сырье и материалы для производства готовой продукции (фармация, пищевая промышленность), также введена 0% ставка ввозной таможенной пошлины.

Вместе с тем, таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с главой 5 Таможенного кодекса ЕАЭС (6 методов определения таможенной стоимости товаров) и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2018 года № 42 "Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза".

При покупке автомобилей гражданам рекомендуется проводить таможенную очистку путем обращения в территориальные органы государственных доходов.

В случае наличия фактов неправомерных действий и других оснований для обжалования можно обращаться на короткий номер 14-14 или 8-7172-71-81-71.

Также следует учесть, что утилизационый сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга.

К сведению, меры тарифной политики (разработка ставок таможенных пошлин) в Республике Казахстан относятся к компетенции Министерства торговли и интеграции РК, утверждение ставок утильсбора относится к компетенции Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, добавили в КГД.

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