В Бишкеке хотят ввести ограничения на дорогах для борьбы с пробками

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Соответствующий законопроект муниципалитет вынес на общественное обсуждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

В документе говорится, что мэрией были проведены специальные исследования, которые показали, что более 52% водителей ездят одни (в салоне автомобиля), 33% – с одним пассажиром, а 10% – с двумя пассажирами. А с тремя и более пассажирами ездят только 3,2% транспортных средств. То есть 85% машин на дорогах города ездят частично незаполненные, что создает дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру и способствует возникновению заторов.

В целях разгрузки транспортного потока в городах республиканского значения, по результатам проведенного анализа опыта зарубежных стран по организации движения транспортных средств, проектом закона предлагается ввести ограничения движения транспортных средств на дорогах городов республиканского значения по государственным регистрационным номерным знакам. Отмечается, что аналогичное решение успешно практикуется в городе Улан-Батор в Монголии.

Таким образом, предлагается решение проблемы транспортных заторов в городах республиканского значения путем принятия радикальных мер, предполагающих введение ограничений на передвижение транспортных средств, последние цифры государственных регистрационных номерных знаков, которых заканчиваются:

– на 1 и 2 – не участвуют в дорожном движении каждый понедельник;

– на 3 и 4 – не участвуют в дорожном движении каждый вторник;

– на 5 и 6 – не участвуют в дорожном движении каждую среду;

– на 7 и 8 – не участвуют в дорожном движении каждый четверг;

– на 9 и 0 – не участвуют в дорожном движении каждую пятницу.

Планируется, что эти ограничения будут действовать в будние дни ежедневно с 07:00 до 21:00, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Предполагается, что принятие указанных мер приведет к разгрузке автодорог городов республиканского значения приблизительно на 20% ежедневно. То есть, транспортные средства будут ограничены в передвижении по автодорогам городов республиканского значения только один раз в неделю. При этом данное ограничение не будет распространяться на специальный, дежурный и общественный автотранспорт.