Информирование о ситуации с паводками осуществляется в режиме 24⁄7

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Лилия Сыздыкова

Для этого развернут Республиканский информационный штаб на базе Службы центральных коммуникаций

Фото акимата СКО

Как сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, Республиканский информационный штаб в круглосуточном режиме обеспечивает СМИ информацией о паводковой ситуации от уполномоченных гос­органов. По его словам, работа структуры синхронизирована с деятельностью оперативного штаба Правительства и координируется Администрацией Президента.

Также в целях оперативного и эффективного освещения ситуации дополнительно будут организовываться регулярные онлайн-брифинги представителей ключевых ведомств – МЧС, Минобороны, МВД, Казгидромета и других. Планируются прямые включения со штабами десяти регионов, где объявлен режим ЧС.

Эфирная сетка телеканала «24kz» будет синхронизирована с работой Республиканского информационного штаба с прямым включением с брифингов, будет увеличена частота выходов новостных блоков о текущей ситуации.

«Госорганы в центре и на мес­тах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугуб­ления обстановки. Все профильные госорганы и службы, акиматы работают в круглосуточном режиме. Всего в аварийно-спасательных работах задействованы свыше 9 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. С начала паводков в 11 пострадавших регионах спасены и эвакуированы более 19 тыс. человек, в том числе 8 тыс. детей.

На уровне Главы государства и Правительства постоянно проводятся оперативные совещания. Президент посетил один из регионов, причем не ближайший, а самый отдаленный, где стихийное бедствие обрело наибольшие масштабы. Касым-Жомарт Токаев всегда в такие трудные моменты выезжает на место событий, чтобы лично проконтролировать ситуацию и поддержать граждан», – подчеркнул Ерлан Карин.

Он также отметил огромную работу, которую проводят общест­венные активисты и волонтеры – по всей стране более 20 тыс. добровольцев оказывают помощь в различных видах деятельности – от эвакуации пострадавших и сбора гуманитарной помощи до помощи сотрудникам ДЧС. В 31 пункте сбора помощи по всему Казахстану волонтерами собрано более 430 тонн продуктов питания, 150 тонн непродовольственных товаров, около 3 тонн медикаментов. На базе фронт-офисов волонтеров в каждом регионе созданы специальные колл-центры. Также действует единый контакт-центр
(+7-708-706-42-42), предназначенный для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров.

Значительная помощь, как отметил Госсоветник, идет по линии Ассамблеи народа Казахстана – в оказании поддержки пострадавшим и ликвидации последствий паводков участвуют более 9 тыс. волонтеров АНК, в сбор гуманитарной помощи и поддержку вовлечены все Дома дружбы. Важную работу по координации волонтерских организаций страны взяло на себя молодежное крыло партии «Amanat» «Жастар рухы». Имея самую широкую сеть филиалов и большой опыт взаимодействия с госорганами, «Жастар рухы» оптимизирует процессы сбора спасателей-добровольцев, сортировки и доставки гуманитарной помощи.

Как сообщил Ерлан Карин, в воскресенье состоялась встреча с представителями ряда крупных волонтерских объединений, с которыми обсуждались текущие организационные вопросы. Договорились о дальнейшей совместной работе по нивелированию последствий беспрецедентных паводков.

С первых дней паводков депутаты Парламента, члены Нацио­нального курултая находятся в постоянном контакте с гражданами, выезжают в пострадавшие регионы, проводя там встречи, участвуя в работе региональных штабов.

«Такие совместные действия дают результаты, – подчеркнул Ерлан Карин. – Потенциал всех диалоговых площадок, а также депутатов и общественников в дальнейшем будет задействован в контроле эффективного использования средств, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим».

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