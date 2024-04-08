Информирование о ситуации с паводками осуществляется в режиме 24⁄7 Свежий выпуск 8 апреля 2024 г. 1:29 75 Лилия Сыздыкова Для этого развернут Республиканский информационный штаб на базе Службы центральных коммуникаций Фото акимата СКО Как сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, Республиканский информационный штаб в круглосуточном режиме обеспечивает СМИ информацией о паводковой ситуации от уполномоченных госорганов. По его словам, работа структуры синхронизирована с деятельностью оперативного штаба Правительства и координируется Администрацией Президента. Также в целях оперативного и эффективного освещения ситуации дополнительно будут организовываться регулярные онлайн-брифинги представителей ключевых ведомств – МЧС, Минобороны, МВД, Казгидромета и других. Планируются прямые включения со штабами десяти регионов, где объявлен режим ЧС. Эфирная сетка телеканала «24kz» будет синхронизирована с работой Республиканского информационного штаба с прямым включением с брифингов, будет увеличена частота выходов новостных блоков о текущей ситуации. «Госорганы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Все профильные госорганы и службы, акиматы работают в круглосуточном режиме. Всего в аварийно-спасательных работах задействованы свыше 9 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. С начала паводков в 11 пострадавших регионах спасены и эвакуированы более 19 тыс. человек, в том числе 8 тыс. детей. На уровне Главы государства и Правительства постоянно проводятся оперативные совещания. Президент посетил один из регионов, причем не ближайший, а самый отдаленный, где стихийное бедствие обрело наибольшие масштабы. Касым-Жомарт Токаев всегда в такие трудные моменты выезжает на место событий, чтобы лично проконтролировать ситуацию и поддержать граждан», – подчеркнул Ерлан Карин. Он также отметил огромную работу, которую проводят общественные активисты и волонтеры – по всей стране более 20 тыс. добровольцев оказывают помощь в различных видах деятельности – от эвакуации пострадавших и сбора гуманитарной помощи до помощи сотрудникам ДЧС. В 31 пункте сбора помощи по всему Казахстану волонтерами собрано более 430 тонн продуктов питания, 150 тонн непродовольственных товаров, около 3 тонн медикаментов. На базе фронт-офисов волонтеров в каждом регионе созданы специальные колл-центры. Также действует единый контакт-центр (+7-708-706-42-42), предназначенный для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров. Значительная помощь, как отметил Госсоветник, идет по линии Ассамблеи народа Казахстана – в оказании поддержки пострадавшим и ликвидации последствий паводков участвуют более 9 тыс. волонтеров АНК, в сбор гуманитарной помощи и поддержку вовлечены все Дома дружбы. Важную работу по координации волонтерских организаций страны взяло на себя молодежное крыло партии «Amanat» «Жастар рухы». Имея самую широкую сеть филиалов и большой опыт взаимодействия с госорганами, «Жастар рухы» оптимизирует процессы сбора спасателей-добровольцев, сортировки и доставки гуманитарной помощи. Как сообщил Ерлан Карин, в воскресенье состоялась встреча с представителями ряда крупных волонтерских объединений, с которыми обсуждались текущие организационные вопросы. Договорились о дальнейшей совместной работе по нивелированию последствий беспрецедентных паводков. С первых дней паводков депутаты Парламента, члены Национального курултая находятся в постоянном контакте с гражданами, выезжают в пострадавшие регионы, проводя там встречи, участвуя в работе региональных штабов. «Такие совместные действия дают результаты, – подчеркнул Ерлан Карин. – Потенциал всех диалоговых площадок, а также депутатов и общественников в дальнейшем будет задействован в контроле эффективного использования средств, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим». #регионы #паводок #ЧС #население #весна #информирование