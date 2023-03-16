Инновации и традиции

Наурызовские встречи проводятся с 2011 года и стали уникальной платформой, объединяющей учащихся общеобразовательных и Назарбаев Интеллектуальных школ в целях развития исследовательских навыков и вовлечения в науку. С 2011 по 2022 год их участниками стали около 1 400 школьников.

В ХII Наурызовских встречах, которые проходят с 15 по 17 марта, принимают участие юные ученые со всего Казахстана. На официальном открытии мероприя­тия их приветствовали министр просвещения Гани Бейсембаев и председатель правления

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин, которые также посетили выставку научных проектов и пообщались с их разработчиками.

– Отличительной особен­ностью Наурызовских встреч этого года является то, что с научными проектами участвуют около 150 учеников из всех регионов страны, среди которых впервые 50 учеников из 17 сельских опорных школ. С данными школами налажено тесное сотрудничество в рамках отдельного проекта совместно с Фондом устойчивого развития образования. Назарбаев

Интеллектуальные школы предоставляют им техническую поддержку, – сообщил Ануар Жангозин.

Весенний конкурс научных проектов затрагивает актуальные темы в сферах биомедицины, инженерии и технологий. Это внедрение искусственного интеллекта, робототехника, машинное мышление, большие данные в различных отраслях здравоохранения. Научно-исследовательские работы школьников посвящены 3D-биопринтингу, созданию умных протезов и биоинтерфейсов, а также другим приоритетам современной медицины.

Так, учащийся одной из сельских школ представил роботизированный искусственный глаз для незрячих людей. А ученик 12-го класса НИШ ФМН города Талдыкоргана Даниал Шокобалинов презентовал приложение онлайн-базы данных учета учащихся с суицидальными наклонностями Safe NIS.

– Это мобильное инновационное приложение. Оно очень прос­тое, подходит любому возрасту и поддерживается iOS и Android. База строго конфиденциальна. Я предлагаю такую платформу для медиков, кураторов и психологов. Там они могут общаться, писать комментарии, поддерживать обратную связь с учащимися, чтобы оказывать им поддержку, – отметил автор проекта Даниал Шокобалинов.

К слову, данное приложение было апробировано в его родной школе и хорошо себя зарекомендовало.

Лучшие проекты, по решению жюри, будут поощрены призами, главный из которых – шесть грантов на обучение в Казах­станско-Британском техническом университете и ALMA University.

В этом году в качестве партнеров Наурызовских встреч выступают Школа медицины и Школа инженерии и цифровых технологий Назарбаев Университета, Национальный научный центр материнства и детства University Medical Center, больница Медицинского центра Управления делами Президента РК.

В ходе панельных секций отечест­венные и зарубежные ученые рассказали школьникам о мировых достижениях в медицине.

– Искусственный интеллект очень развит в Казахстане. С его помощью мы выявляем многие заболевания. Работая совместно со Школой инженерии и цифровых технологий, мы разработали приложение, которое по звуку кашля идентифицирует, где в организме идет воспалительный процесс, и моделирует варианты лечения, – рассказал вице-президент по медицине, декан Школы медицины Назарбаев Университета Массимо Пиньятелли.

По словам председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануара Жангозина, многие ученики, которые выбирают профессии, связанные с биомедициной, инженерией и технологиями, планируют продолжать образование в отечественных профильных вузах, а затем работать на продвижение науки в этих сферах.

Для участников Наурызовских встреч подготовлены разнообразные образовательные и культурные программы. В частности, в технотории NIS Engineering столичной Интеллектуальной школы физико-математического нап­равления будут организованы мастер-классы по робототехнике и дизайн-мышлению. Весеннему празднику планируется посвятить тематические выступления «Пять знаменитых кюев Курмангазы» и творческий час в рамках проекта «100 ән», концертную программу «Наурыз тартуы», занятия по декоративно-прикладному творчеству, а также экскурсии в Национальный музей и театр «Астана Опера».

Итоги конкурса научных проектов будут подведены 17 марта на торжественном закрытии Нау­рызовских встреч.