Инновации в защите от пожаров

Помимо выставочных стендов, а свою продукцию представили порядка 65 компаний-производителей из восьми стран, внимание участников привлекла и обширная деловая программа. В ходе плeнарного засeдания спикеры затронули вопросы внедрения инноваций и инфраструктурных решений в область противопожарной защиты, влияния современных технологий на оперативность спасательных служб, использования беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель начальника ДЧС города Алматы Рахман Каримжан подчеркнул, что пожарная безопасность – это не просто вопрос контроля и предотвращения возгораний, а комплекс мер, направленный на защиту жизни и здоровья людей, сохранение имущества и устойчивости городской инфраструктуры. Сложившиеся десятилетиями традиционные подходы к обеспечению пожарной безопасности нуждаются в пересмотре и модернизации. Нам нужны инновации, цифровые решения. Во многих странах уже активно применяются передовые технологии предотвращения и ликвидации пожаров.

В Казахстане также внедряются системы раннего обнаружения, устанавливаются датчики тепла и дыма, подключенные к централизованным системам мониторинга, что помогает сократить время реагирования на возгорание. По словам Рахмана Каримжана, в 2024 году было закуплено 99 дронов, оснащенных тепловизорами и видеокамерами высокой четкости. Эти аппараты уже помогают мониторить пожароопасные зоны в предгорьях Алматы и на различных промышленных объектах.

Применение искусственного интеллекта в прогнозировании пожаров позволяет анализировать данные о погоде, влажности, загруженности электрических сетей и активности людей для расчета вероятности возгораний. В Алматы этот подход уже тестируется на промышленных объектах. В ряде городов внедряются автоматические водяные завесы и роботизированные огнетушители, реагирующие на первые признаки пожара.

В рамках выставки также прошла конференция «Дроны в современном мире: технологии, безопасность и практика». Это направление в последние годы стало настолько актуальным и быстроразвивающимся, что за расширением применения дронов не успевает законодательное регулирование. Гости выставки смогли испытать себя в свободном полете на симуляторе, поиграть в дрон-футбол и поучаствовать в виртуальных гонках на дронах.