Инновации в защите от пожаров
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В Алматы прошла 13-я международная выставка Securex Kazakhstan 2025, посвященная инновационным решениям в сфере безопасности, противопожарной защиты, информационных технологий, связи и дронов. Она объединила ведущих производителей и поставщиков технологий в области охраны, видеонаблюдения, пожарной безопасности, защиты данных и стала платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и установления деловых контактов. Выставку поддержали министерства по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел РК, а также акимат Алматы.