Инновационную юрту создают студенты в Шымкенте

Изобретения,Технологии
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Передвижная юрта создаёт комфортные условия даже в самых отдалённых районах, отмечают разработчики

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Шымкенте студенты разрабатывают мобильную юрту. По задумке авторов, новинку можно быстро установить, разобрать и использовать даже в экстремальных условиях. Она легко крепится на автомобиль и пригодна для путешествий, а также для размещения в зонах, пострадавших от природных катастроф: землетрясений, наводнений и ураганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Оригинальное решение жилищного вопроса предложили студенты Назар Кожахметов и Бакдаулет Орынбасаров. Они создали модульное жильё, сохранив традиционный облик юрты, но оснастив её современными технологиями.

- Когда наша конструкция полностью собрана, её диаметр составляет 4 метра. В сложенном виде – 2 метра. В развернутом состоянии внутри могут комфортно разместиться 3-4 человека. В экстремальных условиях вырабатываемая энергия может обеспечить до 8 человек, - говорит студент Назар Кожахметов.

Передвижная юрта создаёт комфортные условия даже в самых отдалённых районах, рассказывают разработчики. Она оснащена системой конденсации влаги, которая собирает до 1,5 литров воды в час. Пол оборудован инфракрасным подогревом, а электричество поступает от солнечных панелей и ветровых генераторов.

- С помощью солнечной панели мы можем получать электричество и накапливать его в аккумуляторе. В качестве альтернативного варианта я использую ветровой генератор. Когда солнца нет, но есть ветер, этот вариант работает более эффективно, - отмечает студент Бакдаулет Орынбасаров.

Студенты работают не только над мобильной юртой, сейчас в разработке 13 научных проектов в области педагогики, робототехники и STEM-технологий. Государство выделило на эти исследования 425 млн тенге. В этом году на рассмотрение подано ещё 37 научных проектов.

- В этом году, например, студенты выиграли два проекта в конкурсе «Молодые учёные». Общая сумма грантов составляет 60 млн тенге. У нас есть возможность в будущем коммерциализировать стартап-проекты, - сообщила и.о. ректора университета Гульжан Сугирбаева.

Сейчас Назар и Бакдаулет продолжают дорабатывать свою юрту. В ближайшее время они проведут полномасштабные испытания в экстремальных условиях, добавил телеканал.

 

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