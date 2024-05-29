Иностранных радикалов задержали в Алматы

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудниками КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы 28 мая по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия КНБ, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели.

«Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», – говорится в официальном сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в комитете.