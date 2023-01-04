Иностранцам в Канаде запретили покупать жилье

В мире
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Запрет вступил в силу 1 января.

Фото: Getty Images

В Канаде вступил в силу двухлетний запрет на покупку домов иностранцами, за исключением некоторых категорий приезжих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Цель канадских властей - снизить цены на рынке жилья, который считается одним из самых дорогих в мире. По состоянию на лето прошлого года средняя цена дома в Канаде выросла до 568 тыс. долларов - это в 11 раз больше среднего дохода после налогов.

Запрет вступил в силу 1 января и касается только части жилого фонда. Штраф за его нарушение - 10 тыс. канадских долларов (или около 7 300 в американской валюте).

В конце декабря, за 11 дней до вступления запрета в силу, канадское правительство объявило, что в законе будут исключения, в том числе для студентов из-за рубежа, пробывших в стране как минимум 5 лет, беженцев и владельцев разрешения на работу в Канаде.

Министр жилищного строительства Канады Ахмед Хуссейн пояснил, что запрет направлен на то, чтобы сделать выход на рынок недвижимости сложнее для инвесторов, которые рассматривают недвижимость не как жилье, а как возможность вложения денег.

"Этим законом мы хотим добиться того, чтобы собственниками жилья были канадцы - на благо всех, кто живет в этой стране", - сказал он.

Как отмечает издание, цены на жилье в Канаде остаются очень высокими. В 2022 году они превышали цены 2013 года (в среднем около 300 тыс. долларов США) на 48%. Канадский рынок жилья продолжает быть одним из самых дорогих в мире - дороже чем в Новой Зеландии, США и Великобритании. В крупнейших городах Канады средняя стоимость жилья превышает миллион канадских долларов.

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