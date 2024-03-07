Инстаграмм-майор Общество 7 марта 2024 г. 7:31 3 Андрей Кратенко Популярность instagram-страницы управления полиции Петропавловска растет благодаря творческой работе майора полиции Адемау Мендыбаевой. фото ДП СКО Свою карьеру она начинала в полицейской пресс-службе. Выезжала на места происшествий и преступлений, делала фотографии, работала с видеокамерой, писала пресс-релизы. Позже была служба в ювенальной и административной полиции. Два года назад Адемау вернулась в пресс-службу городского управления полиции. Освоила мобилографию. В итоге аккаунт полиции Петропавловска в Instagram стал быстро набирать популярность, количество просмотров растет изо дня в день. Несмотря на загруженность работой, Адемау успевает быть заботливой супругой и матерью пятерых детей. «Женщине все по плечу», – с улыбкой говорит майор полиции Мендыбаева, поздравляя сотрудниц полиции и всех женщин Казахстана с замечательным весенним праздником – Международным днем 8 Марта. #профессия #8 марта #майор полиции #Адемау Мендыбаева