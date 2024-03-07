Инстаграмм-майор

Свою карьеру она начинала в полицейской пресс-службе. Выезжала на места происшествий и преступлений, делала фотографии, работала с видеокамерой, писала пресс-релизы. Позже была служба в ювенальной и административной полиции.

Два года назад Адемау вернулась в пресс-службу городского управления полиции. Освоила мобилографию. В итоге аккаунт полиции Петропавловска в Instagram стал быстро набирать популярность, количество просмотров растет изо дня в день.

Несмотря на загруженность работой, Адемау успевает быть заботливой супругой и матерью пятерых детей.

«Женщине все по плечу», – с улыбкой говорит майор полиции Мендыбае­ва, поздравляя сотрудниц полиции и всех женщин Казахстана с замечательным весенним праздником – Международным днем 8 Марта.