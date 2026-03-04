Институциональная среда для экономического роста

Конституционная реформа
19
Нурдаулет Нариманов, старший эксперт Отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК

Нурдаулет Нариманов, старший эксперт Отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК поделился своим мнением о проекте новой Конституции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Возможности, создающие основу для процветания государства, во многом зависят от качества правил, по которым функционирует экономика. Эти правила формируют среду для инвестиций, предпринимательства и создания рабочих мест. Чем устойчивее и понятнее институциональные рамки, тем ниже неопределенность для бизнеса и тем выше готовность вкладывать средства в долгосрочные проекты.

В этом контексте значение новой Конституции связано с закреплением базовых принципов институциональной среды, от которых зависит способность страны привлекать капитал, развивать производство и повышать производительность.

Одним из ключевых инструментов, предусмотренных проектом новой Конституции, выступает возможность создания специальных правовых режимов. В экономическом смысле это механизм формирования территорий с адаптированными условиями для инвестиций и отраслевого развития. Такие режимы позволяют концентрировать капитал и инфраструктуру, ускорять запуск новых производств и формировать технологические кластеры.

Международный опыт показывает, что подобные решения часто способствуют структурной модернизации и росту производительности. Показателен пример Китая периода реформ Дэн Сяопина, когда создание специальных экономических зон, включая Шэньчжэнь, привлекло капитал и технологии, ускорило развитие экспортно-ориентированного производства и масштабировало промышленный рост. В течение длительного периода отдельные регионы демонстрировали темпы роста свыше 15% в год, что сопровождалось расширением занятости, ростом доходов и формированием крупного среднего класса.

Экономическая логика подобных преобразований носит кумулятивный характер. Более предсказуемая институциональная среда стимулирует инвестиционную активность, инвестиции позволяют расширять производственные мощности, повышают спрос на труд. В свою очередь рост производительности способствует увеличению размеров заработных плат и доходов домохозяйств. По мере роста доходов усиливаются вложения в образование и развитие навыков, что укрепляет человеческий капитал и долгосрочный потенциал экономики.

В контексте проекта новой Конституции данные механизмы рассматриваются как институциональная основа для диверсификации экономики и расширения рынка труда. Развитие новых отраслей и центров роста ведет к появлению рабочих мест, росту доходов и повышению устойчивости экономики, формируя более широкие возможности для профессиональной реализации граждан и определяя экономические перспективы следующего поколения.

#экономика #проект #реформа #конституция

