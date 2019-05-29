Интеграция как реальность

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Кира Иванова

Надежным мостом между Европой и растущей Азией назвал Евразийский экономический союз Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. С момента, когда в 1994 году он впервые озвучил идею создания интеграционного проекта, минуло 25 лет. Со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе прошло 5 лет. Эти две даты были и остаются связанными идеей становления мощного экономического союза, который, по словам Елбасы, «будет способствовать созданию стабильных условий для развития экономики и новых возможностей для благополучия граждан».

Современный ЕАЭС – это огромный рынок с внешнеторговым оборотом свыше 750 млрд долларов, совокупный ВВП которого составляет 2 трлн долларов, а население превышает 180 млн человек. Государствами – членами объединения обеспечены положительная динамика роста, существенное увеличение объемов внешней и взаимной торговли, активно осуществляется международное сотрудничество.

К заседанию Высшего Евразийского экономического совета, который сегодня начнет работу в Нур-Султане, подсчитан предварительный объем взаимной торговли. В январе-марте, согласно данным Комитета по статистике Министерства нацио­нальной экономики, он почти достиг в денежном эквиваленте 4,5 млрд долларов.

В сообщении комитета говорится, что «в отчетном периоде объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составил 1 млрд 344,5 млн долларов (что на 4,8% меньше показателя января-марта прошлого года), объем импорта – 3 млрд 102,3 млн долларов (+1,7%)». Сообщается также, что в общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,8%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,1% и Республику Армения – 0,1%.

Как видим, сухая статистика подтверждает, что в недалеком будущем ЕАЭС станет открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему.

На самом деле развитие любой экономической интеграции открывает пути для диверсификации и роста экономики, укрепления конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности стран-участниц. А роль ЕАЭС на континенте станет тем более решающей, чем скорее и прочнее завяжутся контакты с основными партнерами и новыми растущими рынками.

Кстати, роль ЕАЭС подчеркивается еще одним экономически­ важным и существенным в нынешних реалиях показателем. Это объем прямых инвестиций из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Респуб­лику Казахстан.

Например, в январе-сентябре 2018 года объем ПИИ увеличился на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 1,2 млрд долларов.

С учетом того, что в мировой экономике сложилась непростая ситуация – повсеместное развитие и применение революционных технологий, а также изменения мировой экономической архитектуры, торговые войны и рост протекционизма, – интеграция позволяет скоординировать ресурсы и с меньшими потерями пройти переломные моменты.

На разных уровнях в странах ЕАЭС отмечается, что союз помогает экономикам стран-участниц выстоять в мировой кризис. Он же способствует созданию благоприятного фундамента для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Например, в Министерстве национальной экономики РК констатируют, что Евразийский экономический союз состоялся как полноценное интеграционное объединение и «занимает достойное место среди других международных организаций».

Подтверждением этого является высокий интерес к союзу со стороны целого ряда зарубежных стран: есть уже ряд соглашений, как например, с Ираном или Вьетнамом.

Немаловажный показатель и количество действующих совместных предприятий. Их количество в Казахстане с начала функционирования ЕАЭС увеличилось на 67,4% и перешагнуло отметку в 10 тыс. предприятий. Соответственно, дальнейшая интеграция сформирует новые сегменты рынка, укрепит торгово-экономическое сотрудничество, увеличит взаимную торговлю товарами и, соответственно, нарастит экспорт как в рамках ЕАЭС, так и с третьими странами.

Буквально на днях председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян прочел в Нур-Султане лекцию о достижениях и перспективах развития Евразийского экономического союза. По его словам, в рамках союза внедряется новая культура поиска компромиссов на уровне руководителей стран. Дело в том, что в ЕАЭС интересы всех государств-членов, независимо от экономической мощи, территории, объема валового нацио­нального продукта, должны быть учтены. Тигран Саркисян сделал упор на том, что союз построен по демократическому принципу и заявил, что «благодаря этому будет расширяться международное признание нашего объединения».

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