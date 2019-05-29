Интеграция как реальность
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Кира Иванова
Надежным мостом между Европой и растущей Азией назвал Евразийский экономический союз Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. С момента, когда в 1994 году он впервые озвучил идею создания интеграционного проекта, минуло 25 лет. Со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе прошло 5 лет. Эти две даты были и остаются связанными идеей становления мощного экономического союза, который, по словам Елбасы, «будет способствовать созданию стабильных условий для развития экономики и новых возможностей для благополучия граждан».