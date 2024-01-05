Интересно и с размахом

Памятник архитектуры «Дом Абылай-хана» создан на месте бывшей деревянной постройки посольского дома Абылай-хана. Это одна из первых каменных построек в нагорной части (верх­нем форштадте) города.

Памятник истории республиканского значения был принят под государственную охрану в 1982 году. По инициативе акима­та Северо-Казахстанской области был разработан проект по воссозданию и реставрации «Резиденции Абылай-хана». В итоге Северо-Казахстанская область получила уникальный музей нового типа, не имеющий аналогов в республике.

Богатая экспозиция рассказывает о жизни и деятельности Абылай-хана, предки которого происходят от знаменитого основателя Казахского ханства Аз-Жанибека, потомка Жошы-хана, сына Чингисхана.

Материалы экспозиции показывают роль Абылай-хана в объединении казахских общин и жузов, сохранении единства и территориальной целостности казахского государства. Важная часть экспозиции посвящена военному искусству Абылай-хана в борьбе за независимое государство.

Полноценно отражена борьба казахского народа с джунгарской агрессией, показано полководческое искусство Абылай-хана и его сподвижников, в числе которых выделены такие батыры, как Богенбай, Кабанбай, Наурызбай, Сары-батыр, Кулеке, Кульсары, Кожаберген. Здесь же представлено оружие XVIII века.

Интерес посетителей вызывают предметы прикладного искусства: деревянная кровать, инкрустированная костью, вешалка с металлическими нак­ладками (адалбакан), резные сундуки, кебеже, кумысные наборы из дерева, ворсовые ковры ручной работы.

В тронном зале выделяется фигура Абылай-хана. Внимание к себе приковывают кольцо-печать, нагрудное украшение (алка), скипетр, ханская одежда и оружие, национальные украшения, конская упряжь.

Став ханом в 20 лет, Абылай большое внимание уделял торговым отношениям Северного Казахстана и Сибири, стремился установить более мирные отношения с российской администрацией.