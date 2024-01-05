Интересно и с размахом

Статьи
0
Андрей Кратенко

Грандиозная диорама сражения войск Абылай-хана с джунгарами производит самое сильное впечатление на экскурсантов в музейном комплексе «Резиденция Абылай-хана» в Петропавловске.

фото автора

Памятник архитектуры «Дом Абылай-хана» создан на месте бывшей деревянной постройки посольского дома Абылай-хана. Это одна из первых каменных построек в нагорной части (верх­нем форштадте) города.

Памятник истории республиканского значения был принят под государственную охрану в 1982 году. По инициативе акима­та Северо-Казахстанской области был разработан проект по воссозданию и реставрации «Резиденции Абылай-хана». В итоге Северо-Казахстанская область получила уникальный музей нового типа, не имеющий аналогов в республике.

Богатая экспозиция рассказывает о жизни и деятельности Абылай-хана, предки которого происходят от знаменитого основателя Казахского ханства Аз-Жанибека, потомка Жошы-хана, сына Чингисхана.

Материалы экспозиции показывают роль Абылай-хана в объединении казахских общин и жузов, сохранении единства и территориальной целостности казахского государства. Важная часть экспозиции посвящена военному искусству Абылай-хана в борьбе за независимое государство.

Полноценно отражена борьба казахского народа с джунгарской агрессией, показано полководческое искусство Абылай-хана и его сподвижников, в числе которых выделены такие батыры, как Богенбай, Кабанбай, Наурызбай, Сары-батыр, Кулеке, Кульсары, Кожаберген. Здесь же представлено оружие XVIII века.

Интерес посетителей вызывают предметы прикладного искусства: деревянная кровать, инкрустированная костью, вешалка с металлическими нак­ладками (адалбакан), резные сундуки, кебеже, кумысные наборы из дерева, ворсовые ковры ручной работы.

В тронном зале выделяется фигура Абылай-хана. Внимание к себе приковывают кольцо-печать, нагрудное украшение (алка), скипетр, ханская одежда и оружие, национальные украшения, конская упряжь.

Став ханом в 20 лет, Абылай большое внимание уделял торговым отношениям Северного Казахстана и Сибири, стремился установить более мирные отношения с российской администрацией.

#музей #Петропавловск #история #Абылай-хан #резиденция #диорама

Популярное

Все
Не рукоделие, а сustom art
Льется музыка
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Шынгыз-хан и генеалогия
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Льется музыка
Новый учебный период
Сплоченные правильными ценностями
Объединиться вокруг курса реформ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]