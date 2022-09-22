Фото: ДП Алматы
Происшествия
"Инвестировали в криптовалюту" миллионами: казахстанцев обманули на очередной финпирамиде

Основателей очередной финансовой пирамиды задержала полиция Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Это четверо уроженцев Китая, двое из которых в статусе кандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в нашей стране.

«Подозреваемые задержаны. Основная фигура – гражданка Д. 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия.

Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании «Лазада групп», в Интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать деньги в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге.

На самом деле, организаторы «бизнеса», как установлено, и не собирались платить дивиденды и изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции», – проинформировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона «Аккент».

Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель, младшей участнице всего 20 лет.

«Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, 4 сотовых телефонов, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены 5 общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений», – подытожил полковник Аханов.

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