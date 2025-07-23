Инвестиции в развитие комфортной среды

Статьи,Городская среда
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы продолжается развитие комфортной городской среды - после проведения реконструкционных работ и благоустройства ряда водоемов начато преображение набережной реки Есентай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для этой цели городские власти привлекли одного из крупнейших застройщиков города и страны. Согласно достигнутым договоренностям, в рамках социальной ответственности бизнеса компания инвестирует более 11 млрд тенге собственных средств в развитие территории вдоль русла реки на участке протяженностью 7,2 км — от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова.

Реализация проекта нацелена на создание современного линейного общественного пространства, соединяющего верхнюю и нижнюю части города. Работы будут реализовываться поэтапно: уже в текущем году планируется завершить благоустройство первого отрезка — от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая.

Вдоль реки появятся комфортные пешеходные и велосипедные маршруты, новые скверы, зоны отдыха с лавочками и элементами благоустройства. Предусмотрено функциональное зонирование территории: молодежные, студенческие, культурные и активные пространства, а также зоны для спокойного досуга.

По оценке экспертов, территория вдоль реки Есентай обладает высоким потенциалом для превращения в уникальное городское пространство. Русло проходит через зеленые зоны, жилые кварталы, студенческие кампусы, а также вблизи культурных и спортивных объектов. Наличие свободных участков вдоль канала создаёт возможности для дополнительного озеленения и создания новых скверов, что способствует повышению рекреационной и туристической привлекательности города.

 

#Алматы #благоустройство #реконструкция

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