​Инвестор пришел в регион

Такое намерение высказали представители компании, прибыв на переговоры в Актобе.

Gebze является представителем крупнейшей индустриальной зоны Турции, на территории которой сосредоточено множество известнейших фирм, работающих в таких сферах, как машиностроение, IT-индустрия, электроника, пищевая промышленность. Их общий годовой объем экспорта составляет 29 млрд долларов.

В ходе встречи с акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Руководитель турецкой делегации – председатель правления промышленной зоны Gebze (GOSB) Вахит Йылдырым подчерк­нул особую заинтересованность в эффективном и тесном партнерстве с казахстанской стороной.

Инвесторы предложили соз­дать на территории Актобе индустриальную зону. Соответствующий меморандум подписан между председателем правления промышленной зоны Gebze (GOSB) Турции и руководством правления СПК «Актобе».