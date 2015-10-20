Иран может возобновить ядерную программу

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Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что Иран начнет строить заводы по обогащению урана в случае задержки выполнения Западом ядерной сделки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Haqqin.az
"Если Запад не будет следовать своим обещаниям или отложит исполнение положений ядерного соглашения, мы начнем строить заводы по обогащению урана", – сказал Лариджани, чьи слова цитирует агентство Tasnim.
Напомним, Иран и "шестерка" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) международных переговорщиков 14 июля текущего года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы.
Следом за этим наступил "день принятия", где стороны официально приступили к исполнению своих обязательств, что было зафиксировано рядом заявлений и юридических действий сторон.