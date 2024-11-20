Искренность – сердце искусства

Нужно признать, что мероприятия такого рода – все еще редкость на нашей сцене. К выступлениям так называемых мотивационных спикеров мы уже привыкли, а вот о вдохновляющей силе искусства порой забываем. Хотя именно оно во все времена было духовным подспорьем человека в тяжелой ситуации, побуждало его к действию и вселяло в него утраченную уверенность. Вспомним страдавших от тяжелых физических недугов писателей и поэтов аль-Маарри, Ивана Козлова, Николая Островского, Барпы Алыкулова, Николая Рыбалко, Эдуарда Асадова, композиторов Бетховена, Рэя Чарльза и Стиви Уандера – как много искусство значило в их жизни и какой пример стойкости духа подают нам их произведения.

Для солистки Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, обладателя гранта Фонда Первого Президента, отличника культуры Алтыншаш Мукатаевой каждая новая встреча со зрителем – это откровенный разговор с давно знакомым, испытанным другом.

– Основной посыл моего творческого вечера – это выражение любви к жизни, искусству и людям, которые меня окружают. Хочу, чтобы каждый зритель, присутствующий в зале, почувствовал энергию, которую я вкладываю в творчество, и ощутил собственную уникальность. Мой концерт – это диалог, в котором я стараюсь делиться теплом, светом и вдохновением. Такие встречи для меня бесценны: они позволяют чувствовать связь с моими слушателями, дарят огромную радость и даже трепет, заряжают на новые идеи и проекты, – говорит певица.

Вести обстоятельный творческий диалог, выстраивая, как сказали бы специалисты, чистую коммуникацию, Алтыншаш Мукатаевой помогает ее психологическое образование. Оно же отточило разговорное мастерство артистки, сделав ее речь не только богатой яркими образами, но и предельно корректной, уважительной по отношению к каждому. О чем бы ни рассказывала Алтыншаш Мукатаева зрителям, в этой доверительной беседе всегда чувствовались энергия любви к искусству, напоминание об уникальнос­ти человеческой судьбы. Искусство, по мнению певицы, – синоним искреннос­ти, именно поэтому оно способно так воздействовать на сердца людей.

– Сила искусства – это действительно что-то непостижимое и таинственное. Однако я верю, что искренность и честность в каждом исполнении – главный секрет. Когда артист не боится быть настоящим, зрители это чувствуют и откликаются. Искусство живет в моментах, когда не нужны маски, и, пожалуй, именно это и дает возможность находить путь к сердцам слушателей, – считает Алтыншаш Мукатаева.

Поддержать певицу в столь важный для нее день пришли заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова, заслуженный деятель РК Айзат Карабек, лауреаты международных и республиканских конкурсов Бауыржан Исаев и Ербол Тажибаев, солист Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Айдын Жумабай, а также артисты Государственного театра Astana Musical, ансамбля песни и танца Birlik и балета современного танца Alem. Вместе с Алтыншаш Мукатаевой они исполнили известные эстрадные песни, а также приняли участие в дек­ламационных выступлениях.

Более всего запомнилось публике проникновенное исполнение «Песни о матери», созданной знаменитым творчес­ким дуэтом композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева для культового фильма «Ангел в тюбетейке». Эта песня, тепло, задушевно и с легкой лирической грустью рассказываю­щая о священной материнской любви, уже давно ушла в народ. В исполнении Алтыншаш Мукатаевой она приобрела конкретного адресата, ведь ее мать присутствовала в зрительном зале и с восхищением наблюдала за выступлением дочери. Обобщенность художественных образов песни, блес­тяще раскрытых певицей, позволила каждому в зале вновь ощутить тепло рук и открытость материнского серд­ца. И слез своих в тот момент не мог сдержать никто...

– Сейчас я готовлю новые песни, которые планирую представить в ближайшее время. Кроме того, у меня есть мечта выступить перед Президентом. Хочу, чтобы каждый новый проект был еще теплее и вдохновлял людей. Хочу, чтобы они верили в себя и добивались исполнения своих мечтаний, – говорила певица о своих мечтах и планах.

Алтыншаш Мукатаева находится в непрерывном творческом поиске, а это значит, что скоро зрители смогут вновь насладиться ее воодушевляющими выступ­лениями.