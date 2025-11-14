Салтанат Рымбековна ведет уроки казахского языка и литературы в пятых классах. Многие ее ученики – представители разных этносов, и казахский для них – неродной. Но благодаря живому и творческому подходу учителя он становится языком общения и вдохновения.

Свою методику Салтанат Такауие­ва сочетает с современными инструментами, включая элементы искусственного интеллекта. Она даже разработала соавторскую программу с коллегой Фаридой Анарбаевой по применению ИИ на уроке казахского языка и литературы. По ее словам, основная цель их методики – развитие языковых навыков и критического мышления учащихся.

– Как правило, искусственный интеллект помогает выполнять грамматические и лексические задания, а также анализировать литературные произведения, – рассказывает учитель. – Например, когда я работала в старших классах, то при изучении поэмы Сакена Сейфуллина «Кокшетау» я показывала ученикам соз­данные с помощью искусственного интеллекта пейзажи, отраженные в поэме: горы, леса, озера. И тогда дети не просто читают текст – они его чувствуют. Это развивает и словарный запас, и воображение, и поэ­тический слух.

Салтанат Такауиева использует такие платформы, как ChatGPT и Gemini, для отдельных заданий, например, при анализе текстов, составлении таблиц, подборе информации. Ученики делятся на группы, создают видеоролики, подкасты, ставят сценки из произведений. К примеру, Салтанат Рымбековна дает задание ученикам сделать аппликацию, написать эссе и нарисовать картину к стихотворению Абая «Лето».

– С помощью искусственного интеллекта мои ученики быстро создали постер «Лето» с изображением природы, цветов и бабочек. Это помогло им творчески осмыс­лить поэзию великого поэта, – отметила педагог. – Иногда задания превращаются в мини-спектакли. Например, дети, распределив роли, разыграли сцену из сказки «Лиса и фазан». Таким образом текст запоминается лучше, чем при обычном чтении. Через игру формируется и критическое мышление.

Но при этом Салтанат Рымбековна подчеркивает, что ИИ не должен полностью заменять роль учителя. Он лишь помощник и дополнительный инструмент.

– Если ученику нужно составить хронологическую таблицу об Абае, он может воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы найти даты и факты. Но осмыслить, что за этим стоит, он должен сам. Я иногда прошу искусственный интеллект подвести итог урока, например, сформулировать вывод по теме – это помогает детям увидеть, как мысль оформляется словами. Но важно, чтобы они не переставали думать самостоятельно, – объясняет педагог.

Салтанат Такауиева убеждена, что язык нельзя выучить по принуждению, вместе с ним нужно проживать каждый день, а именно: слышать, говорить, чувствовать. Поэтому учитель ведет уроки только на казахском языке. Постепенно дети начинают улавливать бытовые выражения: «келіп кетші» (зайди), «жүр, бірге кеттік» (пойдем вместе), «мәнерлеп оқышы» (прочитай, пожалуйста, выразительно). Учитель активно использует жесты и мимику, чтобы помочь детям запомнить слова.

– Когда говорю «тыңдаймыз» (слушаем), показываю на ухо. А если «естімеймін» (не слышу), скрещиваю руки. Такие визуальные сигналы помогают быстрее усваивать язык, – отмечает она.

По словам учителя, когда мы говорим об обучении государственному языку, особенно детей других этносов, то важно не просто изучать грамматику, но и применять новые технологии.

– Мы развиваем мышление, воображение, речь. Используем технологию критического мышления, а также таксономию Блума – шаг за шагом, от понимания – к анализу и синтезу. Для нас главное – чтобы ребенок умел думать и говорить на казахском языке, – уверена учитель.