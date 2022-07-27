Искусство без границ

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Рустам Алмазов

В Актобе наградили победителей международного фестиваля The Planet of ART 2022.

Фестиваль состоялся в рамках Года детей в Казахстане и был приурочен к празднованию 75-летия с момента основания Клубного движения ЮНЕСКО, а также к 30-летию плодотворного сотрудничества Республики Казахстан с ЮНЕСКО.

Участниками гала-концерта фестиваля стали победители региональных и международных отборочных туров, охвативших более 3 тыс. одаренных детей в возрасте от 12 до 17 лет в номинациях вокального, инструментального и хореографического искусства. Юные таланты из всех регионов Казахстана, а также восходящие звезды из других стран получили уникальную возможность продемонстрировать свое мас­терство в качестве 38 самых ярких финалистов Международного фестиваля The Planet of ART 2022.

– Культура во все времена была объединяющим фактором. Преследуя свою главную цель – развитие молодых талантов, реализацию их творческого потенциала и популяризацию казахстанской культуры на международной арене, наш проект доказал свою состоятельность и значимость. Я искренне верю, что всех участников фестиваля ждет достойное будущее, – отметил в видеоприветствии президент Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Болат Акчулаков.

Благодаря широкому охвату, абсолютно бесплатной основе и прозрачности в организации проекта все участники вне зависимости от их возможностей, включая детей из социально уязвимых слоев населения, получили равные условия для демонстрации своих талантов и творческого потенциала.

Финалисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана имели возможность совершенствовать свои профессиональные навыки благодаря мастер-классам от ведущих деятелей искусства Казахстана.

Все финалисты проекта выступили в качестве лауреатов-победителей и получили ценные призы от акимата Актюбинской области, дипломы, а самое главное – незабываемые впечатления, знакомства и опыт, которые останутся в памяти у ребят на долгое время.

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