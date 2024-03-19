Искусство – без границ

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Алибек Байшуленов, Кызылорда

В День культуры и национальных традиций праздничной декады «Наурызнама» в художественной галерее им. Салихитдина Айтбаева открылась выставка произведений современного искусства Kilem Art.

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Впервые вниманию жителей и гостей Приаралья были представлены портреты на коврах художника Даулетбека Тойшыбаева. На полотнах под названиями «Ақ барыс», «Домалақ ана», «Бегім ана», «Умай ана», «Күйші Дина», «Сақ ханшайымы Зарина», «Сығанақ ханшайымы», «Сыр аруы» и других запечатлены образы известных женщин тюркских народов. Уникальность картин на коврах вызвала живой интерес как у профессионального сообщества, так и среди любителей изобразительного искусства. А все потому, что Kilem Art – совершенно новое направление художественного творчества и в Приаралье, и в Казахстане.

Как рассказала заведующая галереей Кенжегуль Ахметова, выставка стала не только праздничной акцией к Наурыз мейрамы, но и послужила катализатором к созданию условий представителям креативной индустрии, оказала поддерж­ку в коммерциализации их продукции.

– Работы вызвали у посетителей смешанные чувства, – говорит Кенжегуль Ахметова. – И если одни представители классической школы посчитали неприемлемым писать портреты маслом на коврах, то другие, напротив, отмечали, что женские образы гармонично сочетаются с национальными орнаментами на циновках. Даулетбек всегда находится в активном творчес­ком поиске, а первопроходцев во все времена и отмечали, и подвергали критике.

Как рассказал сам Даулетбек Тойшыбаев, стили в искусстве не имеют определенных границ, они находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. Поэтому художник решил поэкспериментировать и в этом направлении. Искать новые формы выражения для Даулетбека привычное дело: он пробовал себя в живописи, графике, гончарном деле, ряде видов декоративно-прикладного искусства, песочной анимации, стринг-арте, поп-арте, граффити... В Наурыз неутомимый креативщик удивил публику очередным ноу-хау.

– В прошлом году я проникся­ работами известной художницы из Алматы, автора креа­тивного контента Асель Сабыржанкызы. Она первой в Казахстане на ковре создала портреты целого ряда выдающихся исторических и современных женщин. Так я начал писать портреты на заказ, а затем уже родилась идея организовать выставку. Характеры и образы героинь создавал с живых портретов кызылординских девушек и матерей. Акцент делал на национальные украшения и одежды, – рассказал Даулетбек Тойшыбаев.

Черно-белые портреты написаны не на коврах ручной работы, а на фабричных изделиях стандартного размера – 150 на 230 см. Приобретает их художник на рынках Кызыл­орды, Туркестана, Алматы. Чем короче ворс, тем лучше ло­жится краска, отмечает Дау­летбек Тойшыбаев.

В галерее сообщили, что текущей весной откроют еще ряд интересных выставок.

#Наурыз #выставка #искусство #Kilem Art #Дау­летбек Тойшыбаев

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