Искусство на века

Первая картинная галерея появилась в Семипалатинске в XIX веке, созданная братьями Белослюдовыми. Во время революции вся коллекция исчезла. И лишь в 1985 году ценители искусства смогли увидеть шедевры мировой живописи. Все началось с небольшого научно-художественного отдела краеведческого музея, инициатором создания которого стал первый секретарь горкома партии Николай Ульянов – большой поклонник живописи и сам художник. Возглавила отдел молодой специалист-искусствовед Татьяна Александровна Стромская. Перед ней поставили нелегкую задачу – превратить отдел в настоящий музей.

– Нам выделили небольшое помещение на первом этаже жилого дома, – вспоминает директор музея Татьяна Стромская. – Ничего, кроме стен, не было. Все делали сами, строгали, вырезали, клеили. Смогли оборудовать выставочный зал.

Себе в помощники Татьяна Александровна пригласила молодых специалистов. Было много поездок по Казахстану, сотрудники музея работали с художниками, посещали их мастерские, вели большую переписку с музеями Союза. Некоторые из них делились с новичками своими богатыми фондами. Коллекция музея пополнялась. И сегодня фонд Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых насчитывает свыше 5 тыс. единиц хранения, из которых около 3 тыс. – произведения казахстанских авторов.

Уже в 1986 году в музее стали появляться произведения мастеров мирового искусства – приоб­ретенные в Москве, в частных коллекциях, а также полученные в дар от Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина картины и гравюры голландских, английских, французских, русских мастеров XVII–XIX веков.

Поистине судьбоносной для музея стала встреча с московским коллекционером Юлием Владимировичем Невзоровым в 1986 году. Предметы его частной коллекции объехали 14 городов Союза. У Юлия Владимировича была очень богатая коллекция, в которую он вложил столько же души и стремления, сколько и его предок Петр Иванович, художник. Он начал коллекционировать картины в 60-х годах XIX столетия. Со временем коллекция перешла в руки его внучатого племянника Юлия, стала шириться и пополняться полотнами известных мастеров. После двухгодичных переговоров состоя­лась выставка коллекции Юлия Владимировича в Семипалатинске. Известный коллекционер не раз испытывал на прочность своих новых знакомых: задавал скрупулезные вопросы из области искусства и музейного дела – вплоть до условий хранения и правил транспортировки ценных художественных произведений. Семипалатинские специалисты блестяще подтвердили свои знания. И придирчивый коллекционер сдался – выставка состоялась.

Но, как оказалось позднее, выставка была только началом совместного сотрудничества. Что-то тронуло душу и сердце Юлия Владимировича. Он подарил научно-художественному отделу не просто несколько картин, а сразу 273 произведения! Правда, с одним небольшим условием: переданные в дар картины никогда не покинут Семипалатинск. Со временем Юлий Невзоров передал оставшуюся часть коллекции – всего более 500 экспонатов. Таким образом, Татьяна Стромская справилась с некогда поставленной перед ней задачей: научно-художественный отдел стал музеем, который по праву назвали именем семьи Невзоровых.

– Фактически это Юлий Владимирович подарил городу музей, – рассказывает Татьяна Стромская. – Он собирал произведения художников, представляющих пути развития русской художест­венной культуры конца XVII – начала XX веков. И именно благодаря этому мы смогли создать экспозицию за такой короткий срок, в то время как музейные коллекции собираются даже не десятилетиями, а веками.

Сегодня здесь можно увидеть произведения Рембрандта и Саврасова, Шишкина и Левитана. 17 лет назад музей переехал в дом, принадлежавший когда-то известному купцу Степанову. В просторных и светлых залах разместились полотна великих русских художников конца XVII, первой и второй половины XIX века, начала XX века. Здесь также есть живопись советского периода, изобразительное искусство Казахстана, западно-европейская живопись и графика XVI–XIX веков. Неизвестные и известные авторы голландской и французской, немецкой, английской и итальянской школ. Чего только стоят неподражаемый Рембрандт и его великолепная гравюра «Снятие с креста»! Как впрочем, и все картины, которым по несколько столетий. Эти полотна удивительно красивы, детали так точно прописаны, образы нежны или мужественны, страдания или радость неподдельны.

Чтобы произведения мастеров не теряли своих достоинств, не разрушались с годами и продолжали очаровывать зрителей, в музее работает реставрационная мастерская, где очень бережно и аккуратно поддерживают жизнь полотнам-долгожителям.

Прошло 35 лет. И тогда, и сейчас у музея была и есть одна задача – чтобы каждый человек, уходя отсюда, уносил в своей душе час­тичку неповторимого искусства, несущую свет и радость.