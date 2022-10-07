Искусство объединяет

В Алматы проходит выставка казахстанских художников, приуроченная к 15-летию Академии художеств РК.

Мастера из Алматы, Алматинской облас­ти, Талдыкоргана, Шымкента, Кызылорды, Тараза представили около 80 своих работ. Помимо произведений опытных мастеров Академии, можно было увидеть интересные и глубокие творения молодых авторов, претендентов на вступление в творческое сообщество.

Выставка символизирует связь древнейших времен с нынешним днем. Так, в число экспонатов вошла «Урджарская жрица». Как известно, сенсационная находка была сделана в 2013 году в Урд­жарском районе Восточно-Казахстанской области во время экспедиции под руководством археолога Тимура Смагулова. Воссозданием костюма жрицы и ее необычного головного убора занялся казахстанский художник-реставратор, историк, эксперт в области тенгрианской культуры Крым Алтынбеков.

Также были представлены работы художников, которые занимаются скульп­турой по камню, дереву.

Помимо традиционных видов искусства и привычных форм изложения, внимание академии обращено на художников, работающих в жанре контемпорари-арт.

– Все мы сегодня радеем за то, чтобы и в дальнейшем развивались и совершенствовались такие виды искусства, как литография, древнейшая национальная вышивка кесте. Например, образцы кесте были найдены в Шиликтинском кургане. Сегодня, как известно, творцы из Монголии и Китая являются продолжателями данной технологии вышивки, – рассказывает президент Академии художеств РК Амандос Аканаев.

По его словам, академии художеств существуют во всем мире. Отечественная академия, по сути, является международной. В творческое сообщество входят не только казахстанцы, но и наши соотечественники, живущие в других странах Центральной Азии, а также Германии, Англии, Канады, России, Израиля.

– В настоящее время Академия художеств РК готовит к выпуску новый альбом, куда войдут лучшие представители изобразительного искусства разных лет, в том числе Абылхан Кастеев, Николай Хлудов, Павел Зальцман, Сергей Калмыков. Для нас важно, чтобы данная книга представляла собой некое пособие для студентов, – говорит Амандос Аканаев. – Ведь, попадая в музей, большую часть работ того или иного художника увидеть не представляется возможным. В музейных хранилищах содержится много произведений, но выставочных площадей просто не хватает для того, чтобы все показать.

Академия курирует много проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Казахстана. Так, один из них связан с проблемой сохранности древних сакско-скифских курганов.

– Мы занимаемся этим вопросом без какого-либо финансирования, на чис­том энтузиазме. Известно, что выше Чилика находится курганный комплекс. Много нарушений происходит на этих территориях в связи с куплей-продажей земельных участков. Нередко застройки осуществляют прямо вплотную к кургану. Огорчает, что местные власти невнимательны к этим вопросам, – говорит президент Академии художеств РК.

Амандос Аканаев рассказал, что на территории Ирландии насчитывается около 10 курганов, которые совершенно идентичны курганам, находящимся на территории бывшего Советского Союза. Как известно, ирландцы, древние кельты – выходцы с территории Средней Азии. Современные представители Ирландии сделали так, что эти курганы приносят им прибыль от туризма ежегодно в размере 65 млн долларов. Поэтому нам нужно делать правильные выводы, касающиеся отношения к собственному историческому наследию.