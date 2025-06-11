Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ислам Сатпаев финишировал в топ-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Сатпаев дошел до финала соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.

В решающем выступлении стрелок набрал 419.1 очка. В итоге он занял шестое место.

Победу одержал Джон-Херманн Эгг (Норвегия) - 464.1. Второе место занял Илья Марсов (Россия) - 462. На третью ступень пьедестала поднялся Жири Привацки (Чехия) - 452.

Добавим, что днем ранее вторым стал казахстанец Валерий Рахимжан (пневматический пистолет, 10 метров).