Как передает NTD, стартап нацелен на заядлых мясоедов, которые не могут без мяса, поэтому стейки должны обмануть все рецепторы: вкусовые, тактильные, зрительные и даже обонятельные. Однако мясники на знаменитом продовольственном рынке Барселоны пока очень сомневаются, что альтернативное мясо поступит в массовое производство и будет по вкусу как настоящее.

Дегустации и тесты нового продукта ведутся с 2018 года. В итоге получилось найти нужные пропорции ингредиентов. А они включают горох, свекольный сок, морские водоросли и многое другое. Правда, стоимость стейков варьируется от 25 до 30 долларов за килограмм. Это делает их премиальным продуктом.