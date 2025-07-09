Испанский бизнес проявляет интерес к туризму и геологоразведке в Казахстане

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Венера Баталова
корреспондент

В рамках участия в IV Международной конференции ООН по финансированию развития в Севилье (Испания) вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел ряд встреч с представителями ведущих испанских компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство нацэкономики РК

Фото: Министерство нацэкономики РК

В числе участников – финансовый директор Barceló Hotel Group, президент группы Avoris Висенте Фенольяр и главный исполнительный директор Xcalibur Multiphysics Group S.L. Андрес Бланко.

Во время переговоров с руководством Barceló Hotel Group обсуждены перспективы участия испанской стороны в развитии туристической инфраструктуры в Казахстане, в частности, в Мангистауской области. Особый интерес был проявлен к созданию гостиничных объектов, обсудили возможности открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

Серик Жумангарин отметил привлекательность Казахстана как транзитно-логистического хаба в Евразии, подчеркнув наличие в стране благоприятного инвестиционного климата и широкого спектра налоговых преференций для инвесторов. По итогам встречи Висенте Фенольяр выразил готовность посетить Казахстан с деловым визитом в этом году.

В рамках переговоров с Xcalibur Multiphysics Group S.L. обсуждены вопросы реализации аэрогеофизических исследований на территории Казахстана. В условиях масштабной задачи по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности территории страны до 2,2 млн кв. км, данные исследования рассматриваются как ключевой инструмент ускоренного картографирования и анализа недр.

Xcalibur — мировой лидер в области аэрогеофизики с более чем 100-летним опытом реализации национальных картографических программ. В марте этого года компания Xcalibur Smart Mapping подписала соглашение с холдингом «Байтерек» о создании в Казахстане регионального центра аэрогеофизики и геопространственного картирования. Это создаёт условия для внедрения передовых технологий в геологоразведочные работы и привлечения стратегических инвестиций в недропользование.

#сотрудничество #туризм #Испания

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