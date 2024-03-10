Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Бекежана Тлегенова

Культура
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Его перу также принадлежат переводы известных авторов, передает Kazpravda.kz

Фото: exclusive.kz

Многие годы писатель работал в редакции газеты «Лениншіл жас». В 1975 году стал главным редактором журнала «Жулдыз», секретарем правления Союза писателей Казахстана, напоминает Минкультинформ.

Первая книга Бекежана Тлегенова — сборник рассказов «Утренняя заря» была издана в 1965 году. Затем вышли в свет повести «Весенние заморозки», «Повторится ли весна?», романы «Белый простор» и «Время», повесть «Они встретились летом» и другие произведения.

Бекежан Тлегенов был не только писателем, но и талантливым переводчиком. Он перевел на казахский язык повесть Х.Назири «Огни Кок-Арала», сборник рассказов Д.Сивцева-Омоллона.

#культура #Бекежан Тлегенов

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