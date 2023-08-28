Испытание легализацией

Колонка обозревателей
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Флора Левина

На этой неделе завершится легализация иностранных автомобилей. Через что приходится пройти их владельцам, мне пришлось убедиться на собственном опыте.

Начнем с того, что несколько моих знакомых приобрели японские авто. Кому-то на машину из салона не хватало средств, кто-то попросту не захотел влезать в кредит, поэтому накопленные деньги было решено потратить на недорогой, но качественный автомобиль.

Когда началась легализация, многим пришел ответ, что транс­портные средства ей не подлежат: у одних машина – «конструктор», а у других состоит на учете в соседнем государстве. Надежда получить казахстанский техпаспорт и госномер появилась после сообщения, что с 17 июля эти автомобили можно поставить на временный учет. Вот здесь-то и начинается самое интересное.

17 июля мы с моим знакомым приехали в спецЦОН, но что нужно для временного учета, никто здесь не знал. Наконец один из сотрудников проинформировал: возможно, «завтра или послезавтра в спецЦОНе будут сидеть люди в погонах и консультировать граждан по регистрации автомобилей».

21 июля мы вновь приехали в спецЦОН, где наблюдалась достаточно большая очередь, а вот людей в погонах не оказалось. На ресепшн девушка-консультант не стала ничего объяснять, ограничившись фразой: «Езжайте на Морозова, 5, там список». Охранник оказался более приветливым и сказал, что обязательно понадобится справка об отсутствии штрафов.

По указанному адресу в Семее расположен регистрационно-экзаменационный отдел. Здесь была небольшая очередь у окошка, в которое люди обращались за консультацией. Но, по моим наблюдениям, граждане получали гораздо больше информации друг от друга, нежели от сотрудников полиции. Оказалось, что прежде чем приезжать в РЭО, необходимо написать и зарегистрировать заявление в департаменте полиции, куда мы и направились. Процедура заняла не более 15 минут.

Решили заодно получить справку об отсутствии штрафов. Для этого отправились на другой конец города. Отстояв небольшую очередь, получили. Причем действителен сей документ лишь один день. Нам посоветовали сделать копии техпаспорта, удостоверения личности и копии справок. На все про все ушло полдня.

Когда вернулись, двери отдела были закрыты – сотрудники ушли на обед. После обеда у дверей было уже довольно много людей, об электронной очереди речи здесь нет, все в порядке живой.

Как и принято в любой очереди, люди ругаются, не пропускают, находятся и те, кто «только спросить». Отстояв час сорок минут, подаем наконец документы. Майор их бегло просматривает, откидывает в сторону справку об отсутствии штрафов и требует привезти справку с таможни о пересечении автомобилем границы.

В таможне такую справку не дали, сославшись на то, что надо было обращаться до 1 июля. Так прошел день, по городу намотали сто километров. На следующее утро я позвонила по номеру, указанному на сайте для консультаций по легализации.

Номер для области Абай был отключен, удалось дозвониться в Астану. Голос на том конце очень вежливо разъяснил, что отказывать в выдаче нам справки не имели права, и посоветовал обратиться на портал eOtinish. Что мы и сделали. Получив справку, вновь приехали. В окошке принимал другой инспектор, он внимательно изучил документы и… попросил предоставить другие справки. На мой вопрос, а почему его коллега из соседнего окошка не сказал, получила ответ: «Он ушел на пенсию»…

На прошлой неделе председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев очень эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о продлении сроков легализации. Но это только кажется, что ничего сложного в этой процедуре нет. Как говорится, читайте выше...

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#МВД #процедура #авто #легализация #спецЦОН

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