Истинная красота

Величественное и неве­роятно притягательное совместное звучание альта и скрипки наполнило пространство театра, соединяя ушедшие эпохи и наши дни, позволяя еще раз убедиться в непреходящей актуальности классики.

Трудно представить композитора, более любимого меломанами, чем гениальный Вольфганг Амадей Моцарт. Необыкновенно одаренный, обладавший феноменальным слухом, памятью и способностью к блестящей импровизации, он написал более 600 сочинений, многие из которых признаны шедеврами.

– Мы рады представить пуб­лике новый концерт нашего оркестра, где звучит музыка, пожалуй, самого известного композитора. Мы сыграем его шедевры, ни в коем случае не нарушая общепризнанных канонов исполнения, но привнеся в них частичку своей души, – говорила перед выступлением первая скрипка оркестра Теат­ра «Астана Балет», лауреат международных конкурсов Каламкас Джумабаева. – Нашим проводником и творческим партнером будет Павел Романенко, альтист, дирижер и просто хороший музыкант. Надеюсь, вместе мы сможем донести истинную красоту музыки Моцарта.

В первом отделении вечера прозвучала Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, солисты – Каламкас Джумабаева и Павел Романенко; во втором – Симфония № 40, дирижер – Павел Романенко.

– Я впервые работаю с оркестром «Астана Балет». Несмотря на свою молодость, коллектив уже заслужил признание как в профессиональной среде, так и в зрительской. Учитывая то, что я хорошо знаю другие оркестры города, нахожу знакомство с этим замечательным и новым для меня коллективом весьма интересным, – отметил лауреат международных конкурсов, основатель и альтист Квартета им. В.А. Берлинского Павел Романенко.

Музыкант выразил уверенность, что зритель получит колоссальное удовольствие от концерта – и оказался прав. Артистам рукоплескали стоя, а после в парке у театра можно было увидеть слушателей, неспешно прогуливающихся под впечатлением прекрасной классической музыки.