Истинных героев искать не нужно

Волонтеры из общественного объединения ­­­«Я – алматинец» в самый тяжелый и напряженный для Алматы период января, как и всегда, оказались на высоте. Оставляя дома свои семьи, они, рискуя жизнями, помогали своим соотечественникам.

Руководитель «Я – алматинец», депутат городского мас­лихата Константин Авершин бесконечно гордится своей командой. По его словам, когда беда пришла в любимый город, члены объединения не могли сидеть сложа руки, а сразу же отправились на передовую помогать тем, кто в их помощи в тот момент нуждался наиболее остро. Это были врачи, сотрудники правоохранительных органов, детские дома. Своими и силами единомышленников «алматинцы» оперативно организовывали горячее питание, доставку продуктов.

Константин Авершин рассказал, что на фоне отчаянной борьбы силовиков за установление порядка в самой гуще событий оказались и алматинские волонтеры. Не всегда с ведома начальства, а порой и вопреки рекомендациям, они были в эпицентре хаоса и делали свое дело.

– К примеру, наш Жандос Сеит, не самый спортивный, но очень дружелюбный активист, вмес­те с другими горожанами из-под рук, ног, палок и арматуры разъяренной толпы вытащил двоих раненых сотрудников правоохранительных органов, тем самым спас им жизни, при этом рискуя своей, и это без пафоса, – отмечает руководитель «Я – алматинец».

Жандос дежурил в городской клинической больнице № 7 и БСМП, помогал персоналу принимать раненых и пострадавших. Потом без устали помогал с доставкой продуктов в детские дома, горячего питания медикам, правоохранителям.

– Жандос с нами во всех трудных и пиковых моментах: и когда рвались остатки боеприпасов в Арыси, и когда доставляли гуманитарную помощь в еще догорающий Масанчи, и во время пандемии – на самых сложных участках, – рассказывает Константин Авершин.

На передовой во время январских событий были и Канат Садыкхан, и Саида Таукелева, мама двоих детей, член попечительского совета нового социального фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»), представители Сою­за ветеранов объединенных сил специального назначение «Барс» и многие другие представители добровольческих организаций.

– Эти ребята отбивали у разъя­ренной толпы сотрудников правоохранительных органов, курсантов погранучилища. В общей сложности они спасли 30 человек, – продолжает Константин. – Не могу не отметить работу в этот период алматинского мас­лихата. Часть депутатов оперативно подключилась к нашей работе: снабжала продуктами больницы, блокпосты. Не остались в стороне и волонтеры-поис­ковики из «Lider.kz». Руководитель-координатор команды по Алматы и Алматинской области Дильмира Блатц вместе со свои­ми единомышленниками даже во время беспорядков, подвергаясь большому риску, развозила еду, продукты, медикаменты нуждающимся, участвовала в поиске пропавших людей. После январских событий Дильмира и ее команда направились на помощь в расчистке и уборке разрушенных зданий и помещений.

Необходимо отметить и бесценную работу в те дни представителей Ассоциации клуба рестораторов Казахстана во главе с Гульнарой Катибаевой. Несмотря на то что десятки рес­торанов, точек общественного питания были разгромлены и сожжены, их владельцы, понеся огромные финансовые потери, продолжали помогать другим.

– Некоторые из них подключали свои кухни и кормили на блокпостах, врачей. Ну что тут можно сказать? Это крутые ребята, настоящие герои! – говорит Константин Авершин.

В момент стычек разъяренной толпы с правоохранительными органами вызовы алматинских бригад скорой помощи в основном были по поводу огнестрельных ранений. Увы, отсеи­вались звонки людей с иными обращениями. Медработники остальных консультировали по телефону. Сложно и страшно представить, сколько сегодня людей косвенно стали жертвами таких трагических обстоятельств, людей, которые в иной период смогли бы вовремя получить квалифицированную помощь.

– Седьмую городскую больницу окружили эти нелюди, – продолжил Константин Авершин. – Как рассказывали сами врачи, им пришлось по указке силовых структур спустить недельный запас кислорода, так как планировалась силовая спецоперация. Был риск того, что в резервуар попадет шальная пуля и произойдет взрыв...

Сегодня «алматинцы» продолжают свою большую и благородную работу. На днях посетили многодетную семью, в которой умерла мать во время родов. Константин Авершин, являясь депутатом городского маслихата, ведет общественные онлайн-приемы, на которых рассматривает обращения людей по различным вопросам.

– Работаем по своим спискам нуждающихся в помощи, ветеранов, а также пострадавших молодых солдат срочной службы. Ребятам 18 лет, еще дети, можно сказать. Будем разбираться, в чем они на данный момент нуж­даются, – пояснил Константин Авершин.

«Я – алматинец» существует уже 5 лет. Свои первые добрые дела добровольцы осуществили в 2015 году, помогая пострадавшим от селя жителям Наурызбайского района Алматы. Затем «алматиницы» спешили на помощь нуждающимся и в другие города.

В первые дни локдауна волонтеры команды работали буквально на износ: спали по три часа, жутко уставали. При этом число нуждающихся в их помощи только росло. Четко выстроенный план действий впоследствии поз­волил «алматинцам» и дальше продолжить высокоэффективную работу, «не сгорая» при этом.

Январские события 2022 года стали очередной болью для всего народа. Даже те алматинцы, которые в самый острый период волнений находились дома, получили посттравматическое стрессовое расстройство. С тревогой и паникой некоторые до сих пор так и не могут расстаться. Волонтеры же ценой собственной жизни спасали других. И в этом случае говорить о героизме не приторно, не пафос­но, не пошло. Все алматинские добровольцы, работавшие на передовой, являются настоящими героями, настоящими патриотами, лучшими сынами и дочерями своей страны. К слову, большинство из них сегодня предпочитает оставаться в тени, продолжая делать жизнь других проще, безопаснее, лучше и добрее.

– Иногда задаю вопрос: почему все наши добровольцы продолжают работать в команде, что их заставляет это делать? Ответ найти не могу. Наверное, это воспитание или тяжелое время само пробуждает внутренние силы, о которых не знаешь. Говорят, наша сила в единстве. Но единство еще крепче, когда в наших рядах такие люди, – заключил Константин Авершин.