Исторический финал Свежий выпуск 26 июня 2023 г. 0:30 0 Алишер Галымов Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира АТР 500 в немецком Халле. фото ФТК Для Александра Бублика этот матч станет историческим: он впервые сыграет в финале турнира серии ATP 500. На пути к финалу казахстанец победил хорвата Борну Чорича (14-е место) – 6:3, 6:1, немца Яна-Леннарда Штруффа (21-е место) – 6:3, 6:7, 6:3, итальянца Янника Синнера (9-е место) – 7:5, 2:0 (соперник снялся). В полуфинале Бублик одержал победу в двух сетах над немецким спортсменом Александром Зверевым (22-я ракетка мира) – 6:3, 7:5. При этом он сделал 14 подач навылет. Казахстанец выиграл матч за 1 час и 27 минут. Вчера вечером в финальном матче наш Александр Бублик встретился со второй ракеткой России Андреем Рублевым (7-е место). К сожалению, из-за позднего часа проведения матча о его итогах мы сможем сообщить только в следующем номере нашей газеты. А вот как прокомментировал свою победу в матче за выход в финал сам Александр Бублик: «Работа еще не закончена, остался один, финальный, матч. Я очень счастлив, но я стараюсь оставаться сфокусированным. Я пытался играть в свой теннис в этой встрече, поэтому действительно рад сегодняшней победе. Играть с Сашей Зверевым всегда очень сложно, мне, правда, везло в нескольких ключевых моментах. Когда ты играешь с такими топовыми игроками, как Саша, нужно быть во всеоружии», – приводит слова Бублика пресс-служба ATP. Добавим, что победитель турнира заработает 410 515 евро, а также получит 500 рейтинговых очков, сообщает Spоrts.kz #Спорт #теннис #матч #АТР 500