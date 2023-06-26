Исторический финал

Для Александра Бублика этот матч станет историчес­ким: он впервые сыграет в финале турнира серии ATP 500. На пути к финалу казахстанец победил хорвата Борну Чорича (14-е мес­то) – 6:3, 6:1, немца Яна-Леннарда Штруффа

(21-е мес­то) – 6:3, 6:7, 6:3, итальянца Янника Синнера (9-е мес­то) – 7:5, 2:0 (соперник снялся). В полуфинале Бублик одержал победу в двух сетах над немецким спортсменом Александром Зверевым (22-я ракетка мира) – 6:3, 7:5. При этом он сделал 14 подач навылет. Казахстанец выиграл матч за 1 час и 27 минут.

Вчера вечером в финальном матче наш Александр Бублик встретился со второй ракеткой России Андреем Руб­левым (7-е место). К сожалению, из-за позднего часа проведения матча о его итогах мы сможем сообщить только в следующем номере нашей газеты.

А вот как прокомментировал свою победу в матче за выход в финал сам Александр Бублик: «Работа еще не закончена, остался один, финальный, матч. Я очень счастлив, но я стараюсь оставаться сфокусированным. Я пытался играть в свой теннис в этой встрече, поэтому действительно рад сегодняшней победе. Играть с Сашей Зверевым всегда очень сложно, мне, правда, везло в нескольких ключевых моментах. Когда ты играешь с такими топовыми игроками, как Саша, нужно быть во всеору­жии», – приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Добавим, что победитель турнира заработает 410 515 евро, а также получит 500 рейтинговых очков, сообщает Spоrts.kz