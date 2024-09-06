Исторический перекресток

Инициатива неравнодушных

Идею облагородить территорию с атмосферой старины да еще и узнать об истории Семея предложили члены краеведческого общества «Прииртышье» на встрече с акимом области Нурланом Уранхаевым. По словам председателя краеведческого общества Марата Сасанова, было выдвинуто более двух десятков предложений, среди которых создание краеведческих отрядов, реестра старинных зданий, разработка новых туристических маршрутов, съемки фильмов.

– В их числе была выдвинута идея о создании исторического перекрестка. В центре города был выбран перекресток улиц Асета Найманбаева и Бауыржана Момышулы. Почему именно этот перекресток? Потому что здесь представлены здания разных эпох – от царского до советского периода. На примере этого перекрестка мы решили показать связь времен. На каждый дом была подготовлена историческая справка. Для Семея этот перекресток – очень классная локация, которая послужит своеобразной визитной карточкой областного центра. Семей станет узнаваем и интересен для туристов, – рассказывает Марат Сасанов.

На углах перекрестка четыре здания. Самое старое – дом Шульца, где размещались гостиничные номера, представительство известнейшей фирмы «Зингер» по продаже швейных машин. Напротив – дом купца Бардыгина. Это первое сооружение в городе с металлическим каркасом из бетона, стекла и с лифтом. В то время это стало настоящим прорывом в архитектуре и инженерии. В разное время здесь размещались типография, полиграфия, краеведческий музей, спортивный магазин. А сейчас здесь расположился ЦОН. Через дорогу от ЦОНа находится Дом специалистов, построенный в конце 30-х годов ХХ века. Сюда заселяли специалистов из рес­публик бывшего СССР, которые приезжали поднимать промышленность Семея. И четвертое здание – это типовая много­этажка конца 80-х. Обычный дом, в котором жили врачи, учителя, журналисты, строители.

Углы перекрестка украшают бронзовые скульптуры, связанные с этими зданиями. Над скульптурами полгода трудился Нурбол Калиев. Вот фотограф, который хочет запечатлеть на пленочный фотоаппарат спешащих прохожих, через дорогу – швея на рабочем месте, у Дома специалистов – девушка с рейкой и парень с нивелиром.

Обновленный перекресток будет не только радовать глаз, но и скоро «заговорит» с прохожими при помощи QR-кодов. Пока их нет, не успел подрядчик, но в городском акимате пообещали, что скоро все наладят. А пока в краеведческом обществе «Прииртышье» рассказали подробно об истории каждого здания.

Дома с «родословной»

Дом ювелира Шульца был построен из красного кирпича в 1898 году, имеет два этажа и подвальное помещение, крыша крыта железом.

Владелец дома Христофор Федорович Шульц был цеховым (сословие, занимавшееся ремеслом. – Прим. авт.) в города Либаве (ныне Лиепая, Латвия). Монополию на торговлю в Либаве держали немцы, торгуя золотом, серебром, часами. Этот же бизнес развернул Шульц и в Семипалатинске.

Построенное здание в центре Семипалатинска он сдавал в аренду. На первом этаже разместился магазин знаменитой американской компании «Зингер», где в кредит продавали швейные машины. Центральные отделения компании «Зингер» были в Омске, Барнауле, Томске и Иркутске. Скорее всего, семипалатинская контора «Зингер» относилась к омскому отделению, откуда и поступал товар. Затем агенты фирмы распространяли их по всей степи. Второй этаж занимали коммерческие номера Андронова, который имел несколько гостиничных домов в Семипалатинске.

Горожане любят фотографироваться на фоне скульптур

Очень интересный объект – Дом купца Бардыгина. Михаил Никифорович Бардыгин – известный фабрикант, меценат и общественный деятель, член Совета Московского купеческого банка. Его торговое товарищество оценивалось в 7 млн рублей и имело многочисленные отделения, в том числе в Петербурге, Харькове, Ташкенте, Коканде, Семипалатинске, Екатеринбурге, Томске, а также в Китае.

– Бывал ли Бардыгин в Семипалатинске, достоверных сведений нет, но бизнес в нашем городе он имел. Это построенное здание рынка, ныне «Жибек Жолы», а в июле 1914-го был утвержден проект четырехэтажного доходного дома. Строил это здание известный архитектор Викентий Фадеевич Головинский. Два ниж­них этажа, как предполагалось, были заняты магазинами, два верхних – квартирами. Впервые в городе здесь были установлены три подъемные машины, элект­рическое освещение и водяное отопление. При строительстве использовались цемент, металл и бетон. В июле 1917 года в него переехала главная контора правления Семипалатинского союза кредитных товариществ. В 1920-м в этом здании был размещен эвакоприемник, – рассказывает Марат Сасанов.

С мая 1921 года дом Бардыгина переименован во Дворец труда, где разместились Губернский профсоюзный совет с отраслевыми комитетами и губернская партийная организация. В 1922–1924 годах здесь была расположена Губернская советская партийная школа. С 1939 года полуподвальное помещение здания освободили от склада, и там разместились радиоузел и радиостудия. После войны на верхних этажах «поселился» горком партии.

25 марта 1932 года за подписью Вячеслава Молотова и Иосифа Сталина выходит постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О постройке домов для специа­листов», в котором указывалось: «В центрах для быстрого улучшения жилищного положения специалистов, ученых и техников, беспартийных и партийных, работающих в различных учебных заведениях и учреждениях Союза ССР, построить в стране в двухлетний период с весны 1932 года 102 дома с общим числом квартир 11 500». Данное постановление было опубликовано в областной газете «Прииртышская правда» 28 марта. В 1933 году разработали проект дома, однако его пересматривали несколько раз. И только в октябре 1934 года после многочисленных поправок приступили к реализации.

– В те годы главной целью было массовое обеспечение квартирами специалистов. Коренные семейчане помнят, что этот дом назывался Домом медиков, в городе был также Милицейский дом, – рассказывает Марат Сасанов.

Но недолго Дом специалистов украшал наш город своей изящностью и комфортабельностью. В годы Великой Отечественной войны, как и множество других жилых домов Советского Союза, он был перестроен внутри и принял на своих квадратных метрах дополнительных квартиросъемщиков. Теперь каждая комната представляла собой отдельную квартиру с печкой-буржуйкой для обогрева. Бесхозяйственность привела к разрухе, и дом был выведен из строя. Потребовалось довольно продолжительное время, чтобы привести его в порядок. Теперь он стал памятником городского зодчества 30-х годов XX столетия.

Жилой дом по улице Асета Найманбаева больше известен как Дом электротоваров, построен в 1978 году. Название получил в связи с тем, что первый этаж в нем занимал магазин электротоваров. В доме квартиры улучшенной планировки, с лоджиями вместо балконов. Характерной особенностью строения был проходной стилобат со стороны улицы Бауыржана Момыш­улы, что придавало ему некую монументальность. И хотя уже давно в этом доме нет магазина электро­товаров – его место занял магазин одежды, при перестройке которого был снесен и стилобат, прежнее название так и осталось в народной памяти.