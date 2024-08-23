История Казахстана: в Астане провели совещание по созданию многотомника

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Институте археологии имени А.Х.Маргулана состоялась встреча государственного советника Ерлана Карина с руководителями и членами редколлегий нового академического издания «История Казахстана с древних времен до наших дней», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

О работе над научным изданием государственного советника проинформировали вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, а также руководители и члены редколлегий томов – генеральный директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Акан Онгар, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Болат Кумеков, директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов, директор республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова, генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Шамек Тлеубаев, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган.

Также в обсуждении приняли участие представители министерства культуры и информации, республиканских и региональных архивов и музеев.

Ерлан Карин отметил важность дополнения содержательной части многотомника качественными научными иллюстративными материалами, историческими картами, фотокопиями архивных документов и другими материалами с республиканских и краеведческих музеев и архивов.

По итогам совещания государственный советник указал на значимость работы над академическим трудом по истории Казахстана, которое призвано стать основой для всех школьных и университетских программ, учебников и учебных пособий по отечественной истории.

#культура #история #многотомник

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