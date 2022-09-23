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История в 3D-формате
Юлия Явинская

Казахстанские и российские археологи провели 3D-съемку древнетюркских памятников в Восточном Казахстане.

Международная археологическая экспедиция «Большой Алтай: тюркское наследие, Калмаккырган-2022» ставила задачу найти неизвестные ранее и зафиксировать уже обнаруженные в Восточном Казахстане объекты древней тюркской эпохи, а также провести 3D-съемку артефактов. За десять дней ученые из Алтайского государственного университета, Института археологии им. А. Х. Маргулана и Торайгыров университета преодолели более двух тысяч километров, исследовали и сфотографировали пять памятников предтюркского и тюркского времени, изучили более тридцати экспонатов в музеях Семея и музейного комплекса Берель в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая» АлтГУ.

В составе экспедиции работали эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессор АлтГУ Сергей Грушин, директор Центра информационных технологий Алтайского государственного аграрного университета Сергей Бондаренко, директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Яро­слав Фролов, ученый секретарь Института археологии им. А. Х.  Маргулана Илья Мерц, руководитель казахстанского отряда – профессор Торайгыров университета Виктор Мерц, лаборант НОЦ «Большой Алтай» Валерия Алексеева.

– Мы работали на неисследованном кургане на руднике Коктас в Павлодарской области. Это поселок древних металлургов позднего бронзового века, там ранее были сделаны очень интересные находки, объекты, связанные с сакральными и религиозными мероприятиями древних рудокопов, – отмечает профессор АлтГУ Сергей Грушин. – В Коктасе, как в долине реки Сентелек на российском Алтае, много разновременных курганов. Тот, который мы раскопали, оказался неразграбленным, но, к сожалению, безынвентарным, то есть сохранился только костяк (останки) человека без сопровож­дающих его предметов. Либо их не положили при погребении, либо это были предметы из органики, которые не сохранились.

Судя по особенностям погребального обряда, ученые предполагают, что курган относится к предтюркскому времени, это позднесакский период, примерно первые века I тыс. н. э. Чтобы точно датировать курган, необходимо провести радиоуглеродный анализ.

Следующий этап экспедиции проходил в районе горы Калмаккырган (ВКО), чье название напоминает о казахско-джунгарской войне, здесь сохранилось много тюркских поминальных оградок. Проведена фотосъемка для создания 3D-модели уже раскопанной и музеефицированной сотрудниками Торайгыров университета поминальной оградки VII–VIII веков. Необычность сооружения в том, что, помимо типичного антропоморфного изваяния, в ее центре стоит крупная стела. Это свидетельствует о том, что оградка была сооружена на каком-то значимом для древних тюрков месте, возможно, на мес­те культового объекта более раннего времени.

Далее фотосъемка проходила в известнейшем музейном комплексе Восточного Казахстана – Берель, где ведутся археологические и музейные работы под руководством доктора исторических наук, эксперта по древней истории Казахстана Зайноллы Самашева.

В Береле российские археологи работали на месте раскопок двух курганов предтюркского периода, которые ранее были зачищены и приготовлены к съемке казахстанскими коллегами. Впервые тюркские погребения на Береле исследовал известный российский тюрколог Василий Радлов. В ХХI веке новые материалы позволили говорить, что берельские курганы относятся к предтюркской эпохе – это период господства в Центральной Азии племенных объединений сяньби и жужаней.

Также в рамках экспедиции прошла фотосъемка для создания 3D-объектов тюркского времени в областном историко-крае­ведческом музее города Семея. Там ученые сфотографировали довольно редкое тюркское изваяние – скульптуру человека, выполненную с хорошим художественным вкусом: древний мастер умело передал черты лица человека, который держит сосуд, детали его прически – длинные косички, спускающиеся на спину. Заинтересовал российских архео­логов и другой редкий экспонат – костяная накладка на плеть с орнаментом. Скорее всего, она относится к позднетюркскому времени. На накладке изображение с одной стороны похоже на птицу, а с другой – напоминает голову дзерена или сайгака.

3D-модели всех сфотографированных в ходе экспедиции артефактов, по соглашению с музеями и научными центрами Казахстана, войдут в коллекцию виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», созданного в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» Алтайского госуниверситета.

В завершение проекта профессор Торайгыров университета Виктор Мерц отметил:

– Экспедиция показала, как важно совместно работать и по-новому смотреть на древние памятники, пропагандировать их, изучать и сохранять. Это наша главная задача!

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