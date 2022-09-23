Статьи История в 3D-формате 23 сентября 2022 г. 0:00 Юлия Явинская Казахстанские и российские археологи провели 3D-съемку древнетюркских памятников в Восточном Казахстане. Международная археологическая экспедиция «Большой Алтай: тюркское наследие, Калмаккырган-2022» ставила задачу найти неизвестные ранее и зафиксировать уже обнаруженные в Восточном Казахстане объекты древней тюркской эпохи, а также провести 3D-съемку артефактов. За десять дней ученые из Алтайского государственного университета, Института археологии им. А. Х. Маргулана и Торайгыров университета преодолели более двух тысяч километров, исследовали и сфотографировали пять памятников предтюркского и тюркского времени, изучили более тридцати экспонатов в музеях Семея и музейного комплекса Берель в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая» АлтГУ. В составе экспедиции работали эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессор АлтГУ Сергей Грушин, директор Центра информационных технологий Алтайского государственного аграрного университета Сергей Бондаренко, директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав Фролов, ученый секретарь Института археологии им. А. Х. Маргулана Илья Мерц, руководитель казахстанского отряда – профессор Торайгыров университета Виктор Мерц, лаборант НОЦ «Большой Алтай» Валерия Алексеева. – Мы работали на неисследованном кургане на руднике Коктас в Павлодарской области. Это поселок древних металлургов позднего бронзового века, там ранее были сделаны очень интересные находки, объекты, связанные с сакральными и религиозными мероприятиями древних рудокопов, – отмечает профессор АлтГУ Сергей Грушин. – В Коктасе, как в долине реки Сентелек на российском Алтае, много разновременных курганов. Тот, который мы раскопали, оказался неразграбленным, но, к сожалению, безынвентарным, то есть сохранился только костяк (останки) человека без сопровождающих его предметов. Либо их не положили при погребении, либо это были предметы из органики, которые не сохранились. Судя по особенностям погребального обряда, ученые предполагают, что курган относится к предтюркскому времени, это позднесакский период, примерно первые века I тыс. н. э. Чтобы точно датировать курган, необходимо провести радиоуглеродный анализ. Следующий этап экспедиции проходил в районе горы Калмаккырган (ВКО), чье название напоминает о казахско-джунгарской войне, здесь сохранилось много тюркских поминальных оградок. Проведена фотосъемка для создания 3D-модели уже раскопанной и музеефицированной сотрудниками Торайгыров университета поминальной оградки VII–VIII веков. Необычность сооружения в том, что, помимо типичного антропоморфного изваяния, в ее центре стоит крупная стела. Это свидетельствует о том, что оградка была сооружена на каком-то значимом для древних тюрков месте, возможно, на месте культового объекта более раннего времени. Далее фотосъемка проходила в известнейшем музейном комплексе Восточного Казахстана – Берель, где ведутся археологические и музейные работы под руководством доктора исторических наук, эксперта по древней истории Казахстана Зайноллы Самашева. В Береле российские археологи работали на месте раскопок двух курганов предтюркского периода, которые ранее были зачищены и приготовлены к съемке казахстанскими коллегами. Впервые тюркские погребения на Береле исследовал известный российский тюрколог Василий Радлов. В ХХI веке новые материалы позволили говорить, что берельские курганы относятся к предтюркской эпохе – это период господства в Центральной Азии племенных объединений сяньби и жужаней. Также в рамках экспедиции прошла фотосъемка для создания 3D-объектов тюркского времени в областном историко-краеведческом музее города Семея. Там ученые сфотографировали довольно редкое тюркское изваяние – скульптуру человека, выполненную с хорошим художественным вкусом: древний мастер умело передал черты лица человека, который держит сосуд, детали его прически – длинные косички, спускающиеся на спину. Заинтересовал российских археологов и другой редкий экспонат – костяная накладка на плеть с орнаментом. Скорее всего, она относится к позднетюркскому времени. На накладке изображение с одной стороны похоже на птицу, а с другой – напоминает голову дзерена или сайгака. 3D-модели всех сфотографированных в ходе экспедиции артефактов, по соглашению с музеями и научными центрами Казахстана, войдут в коллекцию виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», созданного в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» Алтайского госуниверситета. В завершение проекта профессор Торайгыров университета Виктор Мерц отметил: – Экспедиция показала, как важно совместно работать и по-новому смотреть на древние памятники, пропагандировать их, изучать и сохранять. Это наша главная задача! Пред. След. Пред. След.