Полиция прокомментировала дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области

Вчера детский омбудсмен заявила , что дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области находится под ее контролем. Полиция города прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП рассказали, что 5 января в УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что 9-летнюю девочку избивает ее опекун 1982 года рождения, тем самым причиняя ей телесные повреждения. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по факту истязания малолетнего ребенка и начато досудебное расследование с назначением экспертных исследований.

«В ближайшее время расследование по уголовному делу будет завершено. Все участники уголовного процесса с результатами расследования будут ознакомлены в установленном порядке, и по делу будет принято окончательное процессуальное решение», – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению, добавил он.