IT и промышленность: проверка на совместимость

Искусственный интеллект
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В рамках Demo Day в Astana Hub обсуждена ситуация с внедрением ИИ в производство. Также состоялась презентация первых результатов промышленной цифровизации.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В мероприятии, организованном АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndusty» при поддержке Министерства промышленности и строительства в сотрудничестве с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub, приняли участие представители Правительства, топ-менеджеры крупных промышленных предприятий, IT-разработчики, эксперты в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Открывая Demo Day, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев напомнил о значимос­ти цифровизации в контексте Пос­лания Президента, в котором поставлена задача активного внедрения цифровых технологий и ИИ в экономику и повседневную жизнь граждан.

– В Правительстве этому вопросу уделяется особое внимание, – подчеркнул министр. – Уже формируются инс­титуциональные основы: утверж­дены технические прио­ритеты, концепция цифровизации до 2029 года. В Мажилисе Парламен­та во втором чтении одобрен законопроект «Об искусственном интеллекте».

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что Правительству поручено разработать системные подходы к цифровой трансформации. Одним из первых шагов в данном направлении стала разработка Дорожной карты по внедрению ИИ, подготовленной совместно с госорганами, IT-экосистемой и ведущими промышленными предприятиями.

На первом этапе участниками инициативы станут 11 градообразующих предприятий машиностроительной, автомобилестроительной отраслей и горно-металлургического комплекса. В дальнейшем предполагается масштабирование «дорожной карты» на другие сектора промышленности. Документ учитывает потребности бизнеса и отраслей, его исполнение позволит перейти от точечных пилотных проектов к масштабному практическому применению технологий нового поколения.

«Дорожная карта» включает 41 проект. Они направлены на соз­дание необходимых системных условий на предприятиях, развитие экосистемы внедрения ИИ, подготовку квалифицированных кадров, а также осуществление конкретных ИИ-инициатив.

– В Казахстане доля предприя­тий, внедряющих цифровые инструменты для автоматизации, выросла с 12,9 процента в 2022 году до 19,2 процента – в 2024-м, – проинформировал министр. – В нынешнем году этот показатель планируется поднять до 23 процентов.

Ключевым моментом программы стала презентация Industrial AI Accelerator – первой в стране специализированной платформы, объединяющей промышленные предприятия и IT-команды. Она предоставляет возможность запуска пилотных проектов, тес­тирования и масштабирования цифровых решений в реальных производственных условиях.

В рамках Demo Day были представлены также конкретные примеры успешной цифровизации. Среди них – инновационные решения в сфере промышленной аналитики, автоматизации производств и промбезопасности.

Особый интерес вызвал проект, презентованный представителем группы компаний «Аллюр» Казыбеком Ратаевым, который рассказал об интеллектуальной системе обеспечения безопасности на производстве, полностью разработанной коман­дой предприятия без привлечения внешних инвестиций.

Кроме того, участники мероприятия обсудили актуальные тренды, перспективы развития ИИ в реальном секторе, модели эффективного взаимодействия между стартапами и крупным бизнесом, а также меры господдержки.

Участники Demo Day выразили уверенность, что проведение подобных диалоговых площадок укрепит сотрудничество между секторами, повысит доверие к новым технологиям и сформирует устойчивый интерес к инновациям со стороны бизнеса.

#технологии #ИИ #Demo Day

