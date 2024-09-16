IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана

Инициатива направлена на трансформацию технического и профессионального образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минпросвещения сообщили о планируемом запуске IT-центров в двадцати регионах республики, передает Kazpravda.kz

Для расширения возможностей студентов и повышения квалификации на базе колледжей создаются региональные IT-центры. Это особенно актуально в условиях цифровой трансформации экономики и роста спроса на IT-специалистов, отмечают в министерстве.

На сегодня в Павлодарском колледже информационных технологий успешно функционирует региональный IT-центр IT HUB / JYLYJAI10 IT, где предлагают широкий выбор образовательных курсов по направлениям «Робототехника», «Графический дизайн» и «3D-прототипирование».

В центре действуют более 10 профильных лабораторий, включая лаборатории 3D-прототипирования, сетевого администрирования, веб-дизайна, виртуальной и дополненной реальности.

Кроме того, предоставляются платные услуги по разработке программного обеспечения, созданию сайтов и промышленным прототипам. Центр также активно готовит студентов к престижным чемпионатам WorldSkills и JuniorSkills.

«Региональные IT-центры могут помочь учащимся колледжей получить современные технические навыки, которые востребованы на рынке труда, а также обеспечат доступ к передовым образовательным ресурсам и программам. Это также создаст дополнительные возможности для развития инновационных проектов, сотрудничества с IT-компаниями и международными партнерами» — отметила заместитель директора Департамента технического и профессионального образования Акзира Касымова.

В ведомстве отметили, что планируется открытие еще 20 IT-центров по всей стране, включая IT HUB Almaty Polytechnic College в Алматы, который начнет свою работу уже в ноябре.

Напомним, в Минпросвещения недавно объявили о начале республиканского конкурса «Лучший классный руководитель – 2024».