Фото: t.me/Petro_council/14144

Как стало известно, под занавес уходящего года группа компаний «Техол» представит Атырауской общественности разработанные итальянскими архитекторами концепцию проекта преображения Атырау, ранее озвученных главой холдинга Шотой Абхазава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал PetroCouncil.kz



В нашем распоряжении оказались проекты возводимого многофункционального комплекса на месте гостиницы Ак-Жайык, большого санаторно - оздоровительного комплекса в микрорайоне Самал и гоночной трассы для проведения гонок Formula-1 с инфраструктурой в районе аэропорта.





Официальная презентация проектов, по нашим данным, состоится ориентировочно во второй половине декабря.



