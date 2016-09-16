Итоги интернет - конференции Официально 889 Ляззат Бисембаева инспектор местной полицейской службы ДВД г. Астаны

В течение двух часов вопросы принимались как на самом портале ДВД г. Астаны так и на телефоны. Более того, волнующий вопрос можно было задать заблаговременно на электронную почту либо на телефон доверия Местной полицейской службы ДВД г. Астаны. В целом на интернет-конференцию за два часа поступило порядка 50 вопросов. Жителей города волновали вопросы не только частного характера, но и безопасности всего города. Были вопросы не входящие в компетенцию Местной полицейской службы, которые были перенаправлены курирующим органам.



Сообщения горожан, недовольных деятельностью участковых инспекторов, начальник Местной полицейской службы взял под свой личный контроль, пообещав провести служебные проверки. Порадовали и слова-благодарности в адрес добросовестных сотрудников МПС ДВД г.Астаны. «Судя по активности населения, подобные конференции нужно проводить чаще. Ведь непосредственный контакт с населением важен для каждого руководителя. Гораздо легче организовать работу, когда узнаешь о проблеме из первых уст! – сказал в завершении интернет - конференции начальник МПС ДВД г. Астаны Бахытжан Малыбаев.



Подробнее ознакомиться с вопросами, поступившими на интернет-конференцию можно на портале ДВД г. Астане в разделе «конференции».



