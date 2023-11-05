Из Азербайджана – с победой

Культура
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Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Туркестанский музыкально-драматический театр одержал победу в номинации "Лучший пластический спектакль" на I Международном театральном фестивале ТЮРКСОЙ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Туркестанский музыкально-драматический театр

Фестиваль приурочен к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, объявления города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году, 150-летия создания профессионального национального театра Азербайджана и 30-летия Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Главная цель фестиваля - дальнейшее укрепление сотрудничества между ТЮРКСОЙ и всеми тюркскими народами, презентация передовых образцов современного театрального искусства, поддержка развития международных связей, создание условий для популяризации новых сценических стилей.

Свои постановки зрителям представили театральные коллективы 6 стран- членов ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Иссык-Кульский музыкально-драматический театр имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан), Туркестанский музыкально-драматический театр (Казахстан), Стамбульский государственный театр (Турция), Музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан) и Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр "Карабахнаме".

В течение 4 дней соревновались 9 театральных коллективов из тюркских стран. В первый день празднования Дня искусств Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представил спектакль "Карабахнама"по пьесе народного писателя Ильяса Ефендиева "Амиршы мен қызы".

Казахстан представлял Туркестанский музыкально-драматический театр управления культуры и туризма Туркестанской области. Наши артисты на сцене Бакинского национального театра играли пластический спектакль "Қорқыт туралы аңыз" («Легенда о Коркыт»).

Пластический спектакль посвящен мировоззрению и наследию духовного жреца, мыслителя, жырау, кобызиста Коркыта, общего для всех тюркских народов. Артисты в показали самые важные моменты его жизни, которая обросла легендами.

Коркыт, при рождении которого сверкали молнии, раздавались грозовые раскаты, вселявший ужас и страх у местного населения, вырезает кобыз из гигантского вяза. Звук кобыза начинает укачивать весь мир.

Внезапно проснувшись в испуге, Коркыт задумывается, как избежать смерти. Он решает обойти все четыре стороны Земли в поисках вечной жизни. Но "куда не пойдешь, везде могила Коркыта", ему попадались вырытые для него ямы. Осознав неизбежность смерти, Коркыт возвращается к центру земли – на берег Сырдарьи, где он родился.

Вечные конфликты между Коркытом, пронизывающим свет добра и созидания, и Марту – дочерью злой феи, стремящейся превратить Земной шар в арену непоследовательности и враждебности, драматически изображается современным языком хореографии.

Автор либретто – писатель, драматург, общественный деятель Ермек Аманшаев. Режиссер-постановщик и балетмейстер спектакля – Константин Семенов. Художественный руководитель – Айнур Копбасарова.

"Наш спектакль несет философскую направленность, заставляя человека о многом задуматься, - говорит художественный руководитель театра Айнур Копбасарова. - Например, о том, что составляет основу духовных корней предков. Или в чем секрет настоящей художественной миссии современности? Если зритель выходит из зала в раздумьях, начинает искать ответы на эти и подобные им вопросы, значит наша миссия разбудить публику, выполнима".

По решению жюри Туркестанский музыкально-драматический театр, открывшийся всего два года назад, получил номинацию «Лучшая пластическая постановка». На церемонии награждения всем участникам были вручены специальные дипломы и вручены награды за участие. Также Судейские артисты вручили специальные призы, а генеральный секретарь организации "ТЮРКСОЙ" лично вручил приз театру Туркестана.

С пластическим спектаклем "Қорқыт туралы аңыз" труппа театра отправиться в марте следующего года во французский город Лион, а в апреле примет участие в фестивале современной хореографии Диана Вишнева.

#Лучший пластический спектакль #Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ #Туркестанский музыкально-драматический театр

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