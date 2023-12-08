Из глубины веков

Аким области Нурлыбек Налибаев лично передал объемные фигуры воина и принцессы музею. При этом он отметил, что эти экспонаты будут представлены жителям и гостям Астаны на выс­тавке «Присырдарьинская земля – золотая колыбель тюркского мира», которая пройдет в столице 8–9 декабря в рамках Дней культуры и искусства Кызылординской области. Он поблагодарил ученых за помощь в разработке образов для фигур воина и принцессы, а также выразил надежду, что эти экспонаты в областном музее привлекут внимание широкой аудитории.

В создании образов воина и принцессы опирались на материалы, полученные при археологических раскопках. Так, останки сакского воина из Чирик-Рабата были найдены в ходе состоявшейся в 2004–2005 годах археологической экспедиции под руководством Жолдасбека Курманкулова. В могиле вместе с останками мужчины обнаружили тогда меч длиной более метра, остатки пояса, фрагмент кинжала, керамический кувшин с парфянской надписью, подсвечник, золотые украшения различной формы. Реконструкцию сакского воина выполнил известный реставратор Крым Алтынбеков.

Сыганакская принцесса – молодая аристократка, жившая в Великой степи в период Золотой Орды. Ее останки были найдены в 2019 году в городище Сыганак во время археологических раскопок, организованных Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Ясауи совместно с Центрально-Азиатским международным институтом Узбекистана. Во вскрытом тогда мавзолее вместе со скелетом молодой женщины ученые обнаружили золотые серьги с коралловыми глазками, талисман в форме цилинд­ра, пуговицы в виде капли и коралловые бусы.

Реконструкция облика принцессы была выполнена под началом руководителя научного цент­ра «Археология и этно­графия» Кызылординского университета им. Коркыта-ата Азильхана Тажекеева.

Реконструкция облачения и украшений из золота и бронзы выполнена специалистами Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Ткань для одеж­ды приобрели по специальному заказу в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Одеяние – головной убор, платье, сапоги – сшили умельцы из Татарстана по образцу одежды периода Золотой Орды.

Напомним, городище Чирик-Рабат – памятник истории и культуры, расположенный в 300 километ­рах к юго-западу от Кызылорды, в 110 километрах к югу от села Жанакала Кармакшинского района, на левом берегу Жанадарьи.

Чирик-Рабат был основан древними сако-массагетскими племенами примерно в XIV веке до н. э. Именно с этим городищем связана история противостояния сакской царицы Томирис и персидского царя Кира. Сакский город был построен на высоком холме, который поднимал его над плоской равниной и делал неуязвимым для врагов. Его жители владели гончарным, кузнечным и литейным искусством. Здесь также было развито земледелие. Город имел свою библиотеку. Чирик-Рабат был торговым центром на Великом шелковом пути. Впоследствии, в период средневековья, он стал столицей огузского государства.

Город был покинут населением в XIV веке н. э. в связи с пересыханием притоков реки Сыр­дарьи – Жанадарья, Инкардарья и Куандарья.

Городище Сыганак – памятник истории и культуры республиканского значения VІ–ХІХ веков, расположено в двух километрах к западу от села Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.

Рядом с городищем проходит автомобильная трасса Туркестан – Кызылорда, а раньше пролегал Великий шелковый путь. Поэтому жизнь городища началась еще в начале раннего средневековья на перепутье многих дорог. За двухтысячелетнюю историю своего существования Сыганак был столицей канлинцев, Кыпчакского ханства (ХІ–ХІІ вв.), Ак Орды

(ХІІІ–ХV вв.), ханства Абылхаира (ХV в.), Казахского ханства (ХVІ в.).

Решением Кызылординского областного маслихата утверж­дена охранная зона городища Сыганак, ее граница составляет 309,6 га, охраняемая зона природного ландшафта – 739,6 га. Сегодня городище Сыганак – наиболее посещаемый в регионе туристический объект.