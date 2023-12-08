Из глубины веков

Статьи
388
Наталья Денисова, Кызылординская область

В областном историко-краеведческом музее прошла презентация новых экспонатов – ростовых фигур «Сакского воина из Чирик-Рабата» и «Сыганакской принцессы».

Фото пресс-службы акимата

Аким области Нурлыбек Налибаев лично передал объемные фигуры воина и принцессы музею. При этом он отметил, что эти экспонаты будут представлены жителям и гостям Астаны на выс­тавке «Присырдарьинская земля – золотая колыбель тюркского мира», которая пройдет в столице 8–9 декабря в рамках Дней культуры и искусства Кызылординской области. Он поблагодарил ученых за помощь в разработке образов для фигур воина и принцессы, а также выразил надежду, что эти экспонаты в областном музее привлекут внимание широкой аудитории.

В создании образов воина и принцессы опирались на материалы, полученные при археологических раскопках. Так, останки сакского воина из Чирик-Рабата были найдены в ходе состоявшейся в 2004–2005 годах археологической экспедиции под руководством Жолдасбека Курманкулова. В могиле вместе с останками мужчины обнаружили тогда меч длиной более метра, остатки пояса, фрагмент кинжала, керамический кувшин с парфянской надписью, подсвечник, золотые украшения различной формы. Реконструкцию сакского воина выполнил известный реставратор Крым Алтынбеков.

Сыганакская принцесса – молодая аристократка, жившая в Великой степи в период Золотой Орды. Ее останки были найдены в 2019 году в городище Сыганак во время археологических раскопок, организованных Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Ясауи совместно с Центрально-Азиатским международным институтом Узбекистана. Во вскрытом тогда мавзолее вместе со скелетом молодой женщины ученые обнаружили золотые серьги с коралловыми глазками, талисман в форме цилинд­ра, пуговицы в виде капли и коралловые бусы.

Реконструкция облика принцессы была выполнена под началом руководителя научного цент­ра «Археология и этно­графия» Кызылординского университета им. Коркыта-ата Азильхана Тажекеева.

Реконструкция облачения и украшений из золота и бронзы выполнена специалистами Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Ткань для одеж­ды приобрели по специальному заказу в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Одеяние – головной убор, платье, сапоги – сшили умельцы из Татарстана по образцу одежды периода Золотой Орды.

Напомним, городище Чирик-Рабат – памятник истории и культуры, расположенный в 300 километ­рах к юго-западу от Кызылорды, в 110 километрах к югу от села Жанакала Кармакшинского района, на левом берегу Жанадарьи.

Чирик-Рабат был основан древними сако-массагетскими племенами примерно в XIV веке до н. э. Именно с этим городищем связана история противостояния сакской царицы Томирис и персидского царя Кира. Сакский город был построен на высоком холме, который поднимал его над плоской равниной и делал неуязвимым для врагов. Его жители владели гончарным, кузнечным и литейным искусством. Здесь также было развито земледелие. Город имел свою библиотеку. Чирик-Рабат был торговым центром на Великом шелковом пути. Впоследствии, в период средневековья, он стал столицей огузского государства.

Город был покинут населением в XIV веке н. э. в связи с пересыханием притоков реки Сыр­дарьи – Жанадарья, Инкардарья и Куандарья.

Городище Сыганак – памятник истории и культуры республиканского значения VІ–ХІХ веков, расположено в двух километрах к западу от села Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.

Рядом с городищем проходит автомобильная трасса Туркестан – Кызылорда, а раньше пролегал Великий шелковый путь. Поэтому жизнь городища началась еще в начале раннего средневековья на перепутье многих дорог. За двухтысячелетнюю историю своего существования Сыганак был столицей канлинцев, Кыпчакского ханства (ХІ–ХІІ вв.), Ак Орды
(ХІІІ–ХV вв.), ханства Абылхаира (ХV в.), Казахского ханства (ХVІ в.).

Решением Кызылординского областного маслихата утверж­дена охранная зона городища Сыганак, ее граница составляет 309,6 га, охраняемая зона природного ландшафта – 739,6 га. Сегодня городище Сыганак – наиболее посещаемый в регионе туристический объект.

#музей #Сыганак #объемные фигуры #Чирик-Рабат

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

Столичных спортсменов-победителей чемпионата мира по киокуш…
Что сделано по посланию Президента?
Судебная система в контексте реформ
Антикор: отвечая на вызовы времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]