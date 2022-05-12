Из Капшагая – в Қонаев

Жители нового областного центра отпраздновали переименование города.

На торжественные мероприятия, посвященные присвоению городу имени Динмухамеда Кунаева, пришли тысячи капшагайцев: и стар и млад. Прибыли также представительные делегации из столицы, Алматы, Талдыкоргана и других регионов республики.

Перед собранием гости и жители города возложили цветы к памятнику Кунаеву, установленному на городской площади. Тут же состоялась выездная выс­тавка Алматинского музея им. Д. А. Кунаева, на которой были представлены личные вещи видного государственного и общественного деятеля, трижды Героя Социалистического Труда, академика Академии наук КазССР.

Участники собрания отметили, что Динмухамед Ахмедович, будучи во главе республики, внес весомый вклад в строительство 43 городов, 7 из которых расположены в Алматинской области. Это Есик, Каскелен, Сарканд, Талгар, Ушарал, Уштобе и Капшагай. Поэтому присвоение имени выдающегося политика одному из возведенных им городов – закономерное выражение благодарности народа.

– Сегодня благодаря Главе государства и поддержке капшагайцев историческая справедливость восстановлена, – подчеркнул аким Алматинской области Канат Бозумбаев. – Ведь образование Капшагая, строительство здесь ГЭС и водохранилища – это прямая заслуга Динмухамеда Ахмедовича. Кроме того, согласно Указу Президента, после разделения областей Қонаев станет административным центром Алматинской области, что обеспечит импульс развитию города и даст возможность более эффективно решать накопившиеся проблемы жителей районов, граничащих с мегаполисом.

По данным местных властей, в перспективе между Қонаевым и Алматы построят город-спутник. Необходимая инфраструктура имеется, а обновленная концепция проекта позволит максимально развивать промышленный и туристический секторы экономики, возрастут поступления в бюджет и объемы инвестиций.

Новое имя и новый статус – это только начало. Уже разрабатывается план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, комплексному развитию инфраструктуры и благоустройству Қонаева. У города начинается совершенно новая история: экономическая, социальная и культурная. А местные жители станут не только свидетелями, но и активными участниками позитивных изменений.

К слову, еще в середине марта текущего года капшагайцы с большим одобрением восприняли новость о грядущем переименовании родного города, прозвучавшую в Послании Главы государства. По этому поводу провели митинг, в ходе которого старожилы напомнили, что Капшагай был основан в 1970 году по инициативе Динмухамеда Ахмедовича. Неслучайно ходатайства о переименовании города подал в городской маслихат ряд местных общественных объединений, этнокультурных центров и филиалов политичес­ких партий.

Признательность руководству страны и горожанам на собрании выразил племянник Динмухамеда Ахмедовича, президент одно­именного фонда Эльдар Кунаев. По его словам, историческое решение о присвоении Капшагаю имени Димаша-аға – дань памяти его многолетнему труду, благодаря которому экономический потенциал Казахстана вырос в семь раз.

– Большое внимание Димаш Ахмедович уделял Алматинской области и особенно Капшагаю, соз­данному практически на пустом месте, – сказал Эльдар Кунаев. – Поэтому мы с огромной теплотой и радостью восприняли новость о переименовании Капшагая в год 110-летия Динмухамеда Кунаева.

Воспоминаниями о работе под руководством Динмухамеда Кунаева поделились в ходе встречи ветеран-агроном, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов, общественный деятель Амангельды Шабдарбаев.

В свою очередь, один из первых строителей Капшагая, почетный житель города Александр Чжен рассказал, как много лет назад молодым специалистом приехал возводить Капшагайскую ГЭС.

– История нашего города неразрывно связана с деятельностью Динмухамеда Ахмедовича, – отметил ветеран. – Он не только залил первый бетон в основание ГЭС, под его руководством были построены важные транспортно-логистические объекты города. Мы рады, что наконец наш город обрел имя человека-легенды! Это символ признания заслуг Динмухамеда Кунаева перед страной. С праздником, дорогие конаевцы!

По общему мнению спикеров, Динмухамед Ахмедович остался в памяти соотечественников как честный руководитель, высокообразованный и культурный человек. Мудрый политик олицетворял целую эпоху, был наделен уникальными лидерскими качествами и вместе с тем оставался простым. Для Димаша-аға все были равны, он никогда не делил людей по национальному происхождению или вероисповеданию.

Торжества продолжились фотовыставкой и праздничным концертом, устроенным местной молодежью на центральной площади Қонаева.