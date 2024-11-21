Из незаконного оборота изъято более пяти тонн запрещенных веществ

На период проведения операции по борьбе с заготовителями и дилерами было создано 28 оперативно-мобильных групп и задействовано более ста сотрудников и восемь служебно-розыскных собак департамента полиции. Дополнительно выставлено пять передвижных мобильных постов. Кроме того, для большего охвата территории и оперативного реагирования были привлечены силы и средства Нацио­нальной гвардии «Беркут», отряда специального назначения «Сункар» МВД и беспилотные летательные аппараты Министерства обороны.

В течение пяти месяцев совместными силами местных стражей правопорядка и задействованных подразделений пресечены шесть каналов вывоза конопли из Шуской долины. К примеру, во взаимодействии с департаментами полиции других областей проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению канала поставки гашиша в Астану и Актау, изъято свыше 80 кг марихуаны и 4 кг гашиша. Также полицейские перекрыли два крупных потока «синтетики» из Алматы в Жамбылскую область, в результате изъято свыше 2 кг нар­котиков.

– Операция ежегодно проводится в целях сокращения объема поступающих в незаконный оборот наркотиков, и каждый раз она доказывает свою эффективность. Так, в этом году всего выявлено 203 наркоправонарушения, в том числе 12 фактов контрабанды, 12 фактов культивирования наркорастений. Из незаконного оборота изъято 5 тонн 868 килограммов 773 грамма различных наркотических средств, в том числе два килограмма 49 граммов синтетических веществ и пять граммов 48 миллиграммов героина. Кроме того, путем вспахивания, выкашивания и сжигания уничтожено более 1 000 тонн дикорастущей конопли, что на 780 тонн больше по сравнению с прошлым годом. По оперативным данным, на черном рынке цена одного килограмма марихуаны составляет 70 тысяч тенге. Таким образом, в теневой наркооборот не поступило более 70 миллиардов тенге, – сообщил и. о. начальника управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции Аскар Джумабеков.

Борьба с наркобизнесом ведется еще по нескольким направлениям: профилактика, мониторинг информационного поля, удаление граффити-надписей с указанием ресурсов для связи с дилерами. В 848 профилактических мероприя­тиях приняли участие более 24 тыс. учащихся.

На базе департамента полиции функционирует Telegram-бот «NarcoShekteuTaraz», который собирает сообщения и запросы о возможных местах хранения синтетических наркотических веществ, граффити-записей, аккаунтов с рекламными знаками жителей области. За 10 месяцев текущего года поступило 2 047 обращений. Большая часть из них касалась интернет-сайтов, созданных с целью распространения запрещенных веществ. На сегодня 1 670 из них уже заблокированы, работа продолжается. Также следует отметить 289 сигналов, поступивших из-за граффити-рекламы на стенах жилых домов и заборах. Все они благодаря усилиям полицейских и помощи волонтеров удалены.